Тримаємо стрій! Бійці ЗСУ привітали Україну з Великоднем (відео)

Захисники України привітали країну зі світлим святом Великодня. Свої привітання та звернення до українців показали Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, оркестр та хор Командування Повітряних Сил ЗСУ та бійці з передової.
Як захисники України привітали рідну країну з Великоднем – читайте в Styler.
"Світло завжди перемагає темряву. Добро долає зло. Ми обов'язково переможемо! Але ж за нами правда і з нами Бог! В історіях воєн відомі випадки, коли по великих святах, як Різдво і Великдень, противники припиняли бойові дії.
Але цього не варто очікувати від нашого ворога, цинізм, жорстокість і підступність якого вразили весь світ. Тримаємо лад! З вірою в Бога і Збройні Сили України переможемо! Зі світлим святом Воскресіння Христового!"- звернувся до українців Валерій Залужний.
Ще одне привітання для українців записали оркестр і хор Командування Повітряних Сил України. Вони виконали духовний гімн "Боже Великий, єдиний, нам Україну бережи!"
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, де і коли можна буде подивитися Великодні богослужіння онлайн.