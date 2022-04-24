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Тримаємо стрій! Бійці ЗСУ привітали Україну з Великоднем (відео)

Фото: бійці ЗСУ привітали Україну з Великоднем (flickr com ministryofdefenceua)
Автор: Анна Шиканова

Захисники України привітали країну зі світлим святом Великодня. Свої привітання та звернення до українців показали Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, оркестр та хор Командування Повітряних Сил ЗСУ та бійці з передової.

Як захисники України привітали рідну країну з Великоднем – читайте в Styler.

"Світло завжди перемагає темряву. Добро долає зло. Ми обов'язково переможемо! Але ж за нами правда і з нами Бог! В історіях воєн відомі випадки, коли по великих святах, як Різдво і Великдень, противники припиняли бойові дії.

Але цього не варто очікувати від нашого ворога, цинізм, жорстокість і підступність якого вразили весь світ. Тримаємо лад! З вірою в Бога і Збройні Сили України переможемо! Зі світлим святом Воскресіння Христового!"- звернувся до українців Валерій Залужний.

"Рідні наші українці! Від щирого серця хочемо привітати вас з цим великим святом! Сьогодні як ніколи наша країна вимагає Божої допомоги, але ми впевнені, що Бог з нами! Ми тримаємося, і ви тримаєтеся! Христос Воскрес! Воістину Воскрес!"- звернулися до українців бійці ЗСУ з передової.

Ще одне привітання для українців записали оркестр і хор Командування Повітряних Сил України. Вони виконали духовний гімн "Боже Великий, єдиний, нам Україну бережи!"

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, де і коли можна буде подивитися Великодні богослужіння онлайн.

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