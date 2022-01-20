Держи вора! Смотрите видео об украинских песнях, которые были украдены у нас россиянами

Гимн СССР (который впоследствии перекочевал в главную государственную песню России), "Вот кто-то с горочки спустился" с "голубого огонька" 90-х, "Любо, братцы, любо", "Поручик Голицын" и даже застольная "Ой, мороз, мороз" – все это были украинские песни!

Дело в том, что так называемые "великороссы" сплагиатили и немножко изменили "Епічний фрагмент" Николая Лысенко, "В саду осіннім айстри білі", "Друже Ковалю", гимн махновцев "Любо, братці, любо", и тот же "Ой, мороз, мороз"...