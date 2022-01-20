Тримай злодія! Дивіться відео про українські пісні, які були вкрадені у нас росіянами

Гімн СРСР (який згодом перекочував у головну державну пісню Росії), "Вот кто-то с горочки спустился" з "блакитного вогника" 90-х, "Любо, братцы, любо", "Поручик Голицын" і навіть застільна "Ой, мороз, мороз" – усе це були українські пісні!

Річ у тім, що так звані "великороси" сплагіатили і трошки змінили "Епічний фрагмент" Миколи Лисенка, "В саду осіннім айстри білі", "Друже Ковалю", гімн махновців "Любо, братці, любо", і той-таки "Ой, мороз, мороз"...