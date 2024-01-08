Дерматолог розповіла, як часто потрібно приймати душ: так ви не будете шкодити шкірі

Одні ходять в душ кожного ранку та вечора, інші ж приймають водні процедури лише кілька разів на тиждень. Варто знати, як часто приймати душ, щоб не допустити сухості, свербіння та подразнення шкіри.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Express.
Дерматолог Дженні Лю розповіла, що багато хто вважає, що якщо мити себе занадто часто, особливо з використанням мила або гелю, можна зняти захисний шар шкіри, що призведе до сухості, подразнення та свербіння шкіри.
Однак, лікар зазначила, що щоденний душ або ванна дуже корисні для шкіри. Це рекомендовано для людей із сухою і схильною до екземи шкірою.
Також замочування у ванні допомагає зволожити роговий шар і поліпшити лущення.
Багато людей в силу різних причин звикли приймати душ щодня. Хтось любить відчуття свіжості і чистоти після душу, комусь душ замінює чашку кави вранці або допомагає розслабитися після важкого робочого дня.
Щоденний душ або ванна без використання зволожувального крему пошкоджують шкіру, особливо якщо ви агресивно очищаєте шкіру та використовуєте жорстке мило.
Дерматолог радить так очищати шкіру:
Лікар-натуропат Джанін Боурінг рекомендувала завжди закінчувати приймання душу холодною водою.
Вона пояснила це тим, що холод допомагає нашим лептиновим рецепторам, а резистентність до лептину необхідно усунути, щоб збалансувати гормони.
Мити голову рекомендовано раз на 2-3 дні, жирне волосся можна частіше, сухе - рідше.
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