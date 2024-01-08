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Дерматолог розповіла, як часто потрібно приймати душ: так ви не будете шкодити шкірі

Як часто можна митися (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Одні ходять в душ кожного ранку та вечора, інші ж приймають водні процедури лише кілька разів на тиждень. Варто знати, як часто приймати душ, щоб не допустити сухості, свербіння та подразнення шкіри.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Express.

Що буде, якщо часто митися

Дерматолог Дженні Лю розповіла, що багато хто вважає, що якщо мити себе занадто часто, особливо з використанням мила або гелю, можна зняти захисний шар шкіри, що призведе до сухості, подразнення та свербіння шкіри.

Однак, лікар зазначила, що щоденний душ або ванна дуже корисні для шкіри. Це рекомендовано для людей із сухою і схильною до екземи шкірою.

Також замочування у ванні допомагає зволожити роговий шар і поліпшити лущення.

Багато людей в силу різних причин звикли приймати душ щодня. Хтось любить відчуття свіжості і чистоти після душу, комусь душ замінює чашку кави вранці або допомагає розслабитися після важкого робочого дня.

Як найкраще очистити шкіру

Щоденний душ або ванна без використання зволожувального крему пошкоджують шкіру, особливо якщо ви агресивно очищаєте шкіру та використовуєте жорстке мило.

Дерматолог радить так очищати шкіру:

  • час контакту з водою має становити менше ніж 15-20 хвилин
  • використовуйте комфортно теплу воду, а не надто гарячу або холодну
  • нанесіть зволожувальний крем на вологу шкіру одразу після душу або ванни, щоб допомогти утримати вологу в роговому шарі й запобігти додатковій втраті води

Холодна вода

Лікар-натуропат Джанін Боурінг рекомендувала завжди закінчувати приймання душу холодною водою.

Вона пояснила це тим, що холод допомагає нашим лептиновим рецепторам, а резистентність до лептину необхідно усунути, щоб збалансувати гормони.

Мити голову рекомендовано раз на 2-3 дні, жирне волосся можна частіше, сухе - рідше.

Раніше ми повідомляли про 4 причини, чому не можна приймати гарячий душ взимку.

Також ми писали про п'ять частин тіла, які усі недостатньо миють.

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