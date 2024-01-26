Дерматолог розповіла, чи справді не потрібно зволожувати "жирну" шкіру обличчя

Чи потрібно зволожувати жирну шкіру

Дерматолог Світлана Кочергіна розповіла, що жири та вода - це різні хімічні сполуки. Жирна шкіра містить багато ліпідів, оскільки їх активно виділяють сальні залози.

Проте дуже часто така шкіра буває зневодненою, адже її пересушують надмірним очищенням та лікувальними препаратами від акне, наприклад.

Також зневоднена жирна шкіра частіше страждає від висипань. До того ж можуть зʼявлятися ділянки лущення та більш виражений жирний блиск протягом дня.

Для такого типу шкіри важливо підібрати зволожувальний засіб, який не буде відчуватися протягом дня, не буде "забивати" пори та залишати відчуття жирної плівки.

Експерти рекомендують використовувати зволожувальні креми з легкими водянистими текстурами. Існують спеціальні лінійки косметики, що розроблені саме для зволоження жирної шкіри.

Що може забруднювати шкіру

Шкіра людини є мішенню для забруднювальних речовин, що знаходяться як в повітрі приміщень і навколишнього середовища, вони можуть вражати її поверхневі та глибокі шари.

Основними джерелами забруднення повітря є викиди промислових підприємств, вихлопні гази, пічне опалення в будинках, пожежі різного походження тощо.

Вони можуть потрапляти безпосередньо через шкіру або через органи дихання далі в кров і розповсюджуватися по організму.

Перебування в забрудненому середовищі сприяє збільшенню виділення шкірного сала та загостренню симптомів хронічних запальних захворювань шкіри як у дітей, так і у дорослих. Забруднювачі повітря можуть спричиняти старіння шкіри, посилювати симптоми таких захворювань шкіри, як атопічний дерматит, акне, екзема тощо.

Значну небезпеку для здоров’я людини становить надмірний вплив УФ випромінювання, що може спричиняти передчасне старіння шкіри та рак шкіри.