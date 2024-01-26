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Дерматолог рассказала, действительно ли не нужно увлажнять "жирную" кожу лица

Нужно ли увлажнять жирную кожу (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Уход за жирной кожей - распространенное явление, наполненное большим количеством ложных утверждений. В частности, существует миф, что такой тип кожи не требует увлажнения.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда нужно увлажнять жирный тип кожи.

При написании материала использовались следующие источники: Telegram-страница медицинского сообщества "Бережи себе" и сайт Центра общественного здоровья.

Нужно ли увлажнять жирную кожу

Дерматолог Светлана Кочергина рассказала, что жиры и вода - это разные химические соединения. Жирная кожа содержит много липидов, поскольку их активно выделяют сальные железы.

Однако очень часто такая кожа бывает обезвоженной, ведь ее пересушивают чрезмерной очисткой и лечебными препаратами от акне, например.

Также обезвоженная жирная кожа чаще страдает от высыпаний. К тому же, могут появляться участки шелушения и более выраженный жирный блеск в течение дня.

Для такого типа кожи важно подобрать увлажняющее средство, которое не будет ощущаться в течение дня, не будет забивать поры и оставлять ощущение жирной пленки.

Эксперты рекомендуют использовать увлажняющие кремы с легкими водянистыми текстурами. Есть особые линейки косметики, которые разработаны конкретно для увлажнения жирной кожи.

Что может загрязнять кожу

Кожа человека является мишенью для загрязняющих веществ, находящихся как в воздухе помещений и окружающей среды, они могут поражать ее поверхностные и глубокие слои.

Основными источниками загрязнения воздуха выбросы промышленных предприятий, выхлопные газы, печное отопление в домах, пожары различного происхождения и т.д.

Они могут попадать непосредственно через кожу или через органы дыхания в кровь и распространяться по организму.

Пребывание в загрязненной среде способствует увеличению выделения кожного сала и обострению симптомов воспалительных заболеваний кожи как у детей, так и у взрослых. Загрязнители воздуха могут вызывать старение кожи, усугублять симптомы таких заболеваний кожи, как атопический дерматит, акне, экзема и т.д.

Значительную опасность для здоровья человека представляет чрезмерное влияние УФ излучения, что может вызвать преждевременное старение кожи и рак кожи.

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