Дерматолог пояснила, яких новоутворень на шкірі малюка не варто боятись

Вірусні бородавки

"Вірусні бородавки з'являються на шкірі та слизовій оболонці після інфікування вірусом папіломи людини (ВПЛ), який легко передається контактно-побутовим шляхом. Цей вірус зареєстрований у 70% населення у безсимптомній формі", - каже лікар.

Зараження ним у дітей та підлітків з подальшим розвитком бородавок найчастіше відбувається через зниження імунного захисту при прямому контакті з інфікованою шкірою.

"ВПЛ починає розвиватися там, де є порушення цілісності шкіри - мікротравми та ранки. Найчастіше бородавки з'являються на обличчі, пальцях, колінах, ліктях та підошвах стопи", - пояснює Тарнавська.

Розрізняють бородавки:

звичайні - кулясті утворення, що височіють над шкірою. Вони не викликають болючих відчуттів, але заважають при носінні одягу, якщо розташовані в незручних місцях

генітальні (гострі кондиломи) - з'являються на геніталіях та слизових оболонках. Є рожеві нарости, що мають сосочкову структуру

плоскі - мають неправильну форму та виділяються кольором

підошовні бородавки - з'являються під великим пальцем стопи і нагадують великий мозоль, що викликає біль при ходьбі

"Дитина часто відчуває дискомфорт, свербіж та болючість у місці новоутворення. Бородавки належать до доброякісних новоутворень. Лікар-дерматолог обирає метод лікування, який залежить від типу та локалізації бородавки. Як правило, це радикальне видалення методом кріохірургії, лазером або із застосуванням радіохвильового апарату", - каже Тарнавська.

Завадити утворенню бородавок допоможе дотримання правил особистої гігієни. Не можна, щоб діти ходили босоніж у громадських місцях. Важливо зміцнювати імунітет дитини повноцінним харчуванням, фізкультурою, прогулянками, вітамінами. Необхідно простежити, щоб діти не розчісували бородавки, оскільки вірус може поширитись на інші ділянки тіла.

Родимка або невус

"Це доброякісна пухлина, яка буває вродженою (з'являється у перший рік життя) або набутою (утворюється надалі). Новоутворення відрізняються за кольором - можуть бути рожевого, коричневого, червоного, чорного кольору. Це пов'язано з тим, що змінені клітини шкіри активно синтезують меланін, що призводить до гіперпігментації", - каже лікар.

Більшість родимок, що з'явилися на початковий період життя, безпечні. Однак, слід знати, що небезпечний рак шкіри меланома у 70% випадків виникає шляхом переродження вже наявних невусів під впливом зовнішніх факторів, головним з яких є надлишок ультрафіолетового опромінення та травми. Крім того, трансформації в пухлину сприяють гормональні порушення та зниження імунітету.

Певні типи родимок вважаються небезпечними через високий ризик появи меланоцитарної дисплазії та підлягають видаленню.

"Якщо у дитини до 1 року життя є родимки, обов'язково слід проконсультуватися з дерматологом. Дрібні невуси зазвичай спостерігають у лікаря віком до 20 років. Середні за розміром у плановому порядку видаляють у віці 7-12 років. Батькам не варто турбуватися, якщо невуси повільно збільшуються у розмірах. Вони також можуть темніти, ставати світлішими і навіть зникати. Але це не означає, що їх можна залишити без уваги", - додає дерматолог.

Коли варто проконсультуватись із лікарем:

стрімке збільшення у розмірах або кардинальна відмінність за кольором від інших на тілі дитини

кровоточивість - особливо слід насторожитися, якщо це не пов'язане із травмою

занадто велика кількість невусів на тілі дитини. Нормою вважається близько 20

великий розмір - причина регулярно спостерігатися у дерматолога

невус складається з фрагментів різного кольору з нерівними краями. Якщо родимка розташована невдало, її легко травмувати, то лікар порекомендує її видалити. Також надходять із плямами, які потенційно можуть переродитися на злоякісні утворення. Метод видалення визначає лікар

Гемангіоми

Гемангіоми або родимі плями - судинні пухлини, які виникають на кровоносних або лімфатичних судинах. Найчастіше ці новоутворення доброякісні, проте їхня небезпека полягає в тому, що вони розростаються і заважають розташованим поруч тканинам.

"Гемангіоми формуються під час внутрішньоутробного розвитку під впливом патогенних чинників, наприклад, перенесені матір'ю інфекції, прийом ліків. Під їх впливом порушується розвиток клітин ендотелію. В результаті дитина народжується з червоною або синюватою плямою. Або ж патологія проявляється у перші тижні після народження", - зазначає дерматолог.

Слід розуміти, що це косметичний дефект. Гемангіоми небезпечні тим, що здатні до стрімкого зростання, тому звернутися до лікаря слід якомога раніше. Судинні пухлини розрізняються за будовою, локалізації та зовнішнім виглядом.

Гемангіоми бувають:

капілярна - розташована на поверхні шкіри, з чіткими контурами, насиченого кольору - від рожевого до синього

кавернозна - складається з порожнин, що під шкірою, наповнених кров'ю

змішана - крім судинної тканини пухлина включає також нервові волокна або сполучну тканину

"Поверхня гемангіоми легко травмується, наслідком чого стає важко зупинити кровотечу або розвиток інфекції. Пухлини цього типу можуть самостійно регресувати та повністю зникати. У середині плями з'являється спочатку бліда ділянка, яка поступово збільшується", - каже лікар.

У тих випадках, коли новоутворення розташовані на голові, шиї або геніталій, рекомендується їх негайно видалити. До інших показань до видалення відноситься їхнє бурхливе зростання, нагноєння, кровотеча, виразки, некроз, інфікування.