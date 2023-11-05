Дерматолог объяснила, чем опасна меланома
Наличие меланомы довольно часто беспокоит людей, но иногда ее присутствие на теле никак не влияет на качество жизни. А некоторые даже не подозревают о ее существовании, но потом это перерастает в рак.
О том, какую опасность для человека представляет меланома, как ее распознать и что делать в случае опасности, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на комментарий дерматолога Натальи Ильчук для блога о здоровье в Instagram и на YouTube "Здоровый разговор".
Что такое меланома и как ее распознать
Меланома - это новообразование, которое развивается из пигментных клеток, продуцирующих меланин. Но далеко не всегда родинки и пигментные пятна могут приводить к раку.
По словам Наталии, нужно раз в год обращаться на профилактическую дерматоскопию, которая показана всем. Но каких-либо конкретных признаков для определения меланомы не существует.
Но есть такое правило для пациентов "ABCDE".
- А - асимметрия
- B - края
- С - цвет
- D - диаметр свыше 6 миллиметров
- E - резкий рост.
Эти признаки обычно характеризуют меланомы не на первых стадиях. Поэтому для врачей такой метод не является возможностью распознать меланому на ранних стадиях.
Чем меланома опасна для человека (фото: Freepik)
"Лучше ходить раз в год на дерматоскопию, это обычно более информативно, когда мы смотрим специальным прибором, если это ручной, он увеличивает вид на Х10, а если цифровой аппарат, то это Х100-Х200. Есть определенные структурные признаки, позволяющие нам возможность заподозрить какое злокачественное кожное новообразование на ранних стадиях", - делится опытом дерматолог.
Меланома это наследственность или приобретенное явление
Дерматолог перечислила несколько факторов, влияющих на появление меланомы и добавила, что наследственность играет роль и является фактором развития меланомы.
- если более 50 родинок на теле, это уже является одним из отягощающих факторов, что некая склонность к возникновению злокачественных новообразований больше.
- если у близких родственников было какое-то злокачественное новообразование - это тоже плюс склонность к возникновению меланомы.
- если уже были какие-то злокачественные новообразования, например, базалиома - это тоже рак кожи, то риск возникновения меланомы больше.
Но есть еще один фактор появления меланомы, и, к счастью, на него мы можем влиять. Это ультрафиолет. Меланома может спровоцировать длительное пребывание на солнце, солнечные ожоги.
По словам дерматолога, ожоги в детском возрасте являются наибольшим риском для проявления меланомы во взрослом возрасте.
Чем меланома опасна для человека (фото: Freepik)
Насколько опасна меланома
"Меланома - это не самый частый рак кожи, который случается, но он наиболее злокачественный, самый опасный, потому что меланома дает метастазы во все органы, во все системы", - отметила врач.
Однако, если ее обнаруживают на ранних стадиях, то для лечения достаточно хирургического вмешательства. Это называется "Melanoma In Situ". Здесь достаточно вырезать ее и отправить на исследование, чтобы наблюдать.
Но если меланому находят по правилу "ABCDE", когда она уже достаточно клинически видна - это означает, что глубина ее роста внутрь тоже достаточно значительна и выше риск метастазов. В таком случае могут быть применены разные виды лечения, как хирургия, так и химиотерапия.
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