UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Знадобиться лише 4 хвилини: дерматолог поділилась способом, який зробить волосся густим

Як зробити волосся густішим (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Догляд за волоссям важливий у будь-яку пору року. Дерматолог поділилась поділилася секретами росту волосся та заявила, що одна проста річ допоможе зробити пасма густішими.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку американського дерматолога Ніри Натан.

Що варто робити

Масаж шкіри голови посилює приплив крові до фолікулів. Також він може розтягнути клітини волосяних фолікулів, що стимулює їх виробляти густіше та міцніше волосся.

До того ж дерматолог порадила підібрати для себе шампунь, який буде підходити саме вашому типу волосся. Варто шукати засіб з кетоконазолом, який, як показали дослідження, допомагає боротися з випадінням волосся.

Багато людей відчувають різке зменшення кількості волосся, що може виникати кілька місяців після фізичного або емоційного потрясіння. Цей вид випадання волосся є тимчасовим.

Окрім того, зачіски, які стягують ваше волосся, такі як косички, дреди можуть стати причиною від чого надмірно випадає волосся. Шкідливими для волосся також є хімічні завивки та надмірне фарбування неякісними фарбами.

Вагітність, пологи, менопауза, захворювання щитоподібної залози можуть викликати постійне або тимчасове випадання волосся.

Причиною випадіння волосся також може бути дефіцит заліза, через що знижується рівень гемоглобіну, який транспортує кисень до всіх клітин організму. В результаті волосяні фолікули стають дуже слабкими.

@dermatologysurgeon 3 hair growth secrets I refuse to gatekeep as a dermatologist on a hair growth journey. #hairgrowthtips #fyp #hairgrowth Praise Jah in the Moonlight - Uzii BigTalk
Читайте РБК-Україна в Google News
Здоров'яВолоссяШкіра голови