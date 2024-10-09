Понадобится всего 4 минуты: дерматолог поделилась способом, который сделает волосы густыми

Что делать

осоветовала массировать кожу головы в течение четырех минут в день, чтобы волосы были более густыми.

Массаж кожи головы усиливает приток крови к фолликулам. Также он может растянуть клетки волосяных фолликулов, что стимулирует их производить более густые и крепкие волосы.

К тому же дерматолог посоветовала подобрать для себя шампунь, который будет подходить именно вашему типу волос. Следует искать средство с кетоконазолом, которое, как показали исследования, помогает бороться с выпадением волос.

Многие люди испытывают резкое уменьшение количества волос, что может возникать через несколько месяцев после физического или эмоционального потрясения. Этот вид выпадения волос временный.

Кроме того, прически, которые стягивают ваши волосы, такие как косички, дреды могут стать причиной от чего чрезмерно выпадают волосы. Вредны для волос также химические завивки и чрезмерная окраска некачественными красками.

Беременность, роды, менопауза, болезни щитовидной железы могут вызвать постоянное или временное выпадение волос.

Причиной выпадения волос также может быть дефицит железа, из-за чего снижается уровень гемоглобина, транспортирующего кислород ко всем клеткам организма. В результате волосяные фолликулы становятся очень слабыми.