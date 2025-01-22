Дерматолог назвала "жовтий стан", який виникає від споживання мандаринів та моркви

Що відомо про каротинодермію

Каротиноїди - це попередники вітаміну А, які є в пігментованих овочах або фруктах, наприклад в моркві, мандаринах, гарбузі, папаї, червоному перці. При надмірному споживанню виникає каротинодермія.

Дерматолог Вікторія Ахтарнія розповіла, що виділяють такі види:

первинна - коли просто занадто багато споживає людина продуктів в кератиноїдами

вторинна - жовтушність виникає внаслідок хвороб - цукрового діабету, гіпотиреозу, захворювань печінки та нирок (відбувається зниження перетворення β-каротину в ретинол або надлишок ліпідів в крові)

метаболічна каротинемія - коли надто мало β-каротину перетворюється на вітамін А (зазвичай спадкова)

"Лайфхак, як відрізнити від жовтяниці - перевірити склери, при жовтяниці вони будуть також жовті, на відміну від каротинодерміі", - йдеться у повідомленні.

Каротинодермія (фото: dermnetnz.org)

Чи становить такий стан небезпеку

Клінічно проявляється каротинодермія жовто-помаранчевим забарвленням носа, носогубних складок та долонь. Найкраще видно при штучному світлі.

Важливо, що склери очей і слизові оболонки не будуть жовтими. Каротиноїдна жовтяниця від харчових продуктів зовсім безпечна, носить тільки естетичний характер.

Колір шкіри повернеться до нормального після корекції харчування - це може зайняти кілька місяців.