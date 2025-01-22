Дерматолог назвала "жовтий стан", який виникає від споживання мандаринів та моркви

Жовто-помаранчеве забарвлення шкіри виникає внаслідок надлишкового споживання продуктів або добавок, що містять каротиноїди. Такий стан називається каротинодермія та варто знати, чи становить небезпеку для здоров'я.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про симптоми, які допоможуть розпізнати стан.
Каротиноїди - це попередники вітаміну А, які є в пігментованих овочах або фруктах, наприклад в моркві, мандаринах, гарбузі, папаї, червоному перці. При надмірному споживанню виникає каротинодермія.
Дерматолог Вікторія Ахтарнія розповіла, що виділяють такі види:
"Лайфхак, як відрізнити від жовтяниці - перевірити склери, при жовтяниці вони будуть також жовті, на відміну від каротинодерміі", - йдеться у повідомленні.
Клінічно проявляється каротинодермія жовто-помаранчевим забарвленням носа, носогубних складок та долонь. Найкраще видно при штучному світлі.
Важливо, що склери очей і слизові оболонки не будуть жовтими. Каротиноїдна жовтяниця від харчових продуктів зовсім безпечна, носить тільки естетичний характер.
Колір шкіри повернеться до нормального після корекції харчування - це може зайняти кілька місяців.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дерматолога Вікторії Ахтарнії та сайт Derm net.