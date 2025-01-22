Дерматолог назвала "желтое состояние", которое возникает от потребления мандаринов и моркови

Что известно о каротинодермии

Каротиноиды - это предшественники витамина А, которые есть в пигментированных овощах или фруктах, например в моркови, мандаринах, тыкве, папайе, красном перце. При чрезмерном потреблении возникает каротинодермия.

Дерматолог Виктория Ахтарния рассказала, что выделяют такие виды:

первичная - когда просто слишком много потребляет человек продуктов в кератиноидах

вторичная - желтушность возникает вследствие болезней - сахарного диабета, гипотиреоза, заболеваний печени и почек (происходит снижение превращения β-каротина в ретинол или избыток липидов в крови)

метаболическая каротинемия - когда слишком мало β-каротина превращается в витамин А (обычно наследственная)

"Лайфхак, как отличить от желтухи - проверить склеры, при желтухе они будут также желтые, в отличие от каротинодермии", - говорится в сообщении.

Каротинодермия (фото: dermnetnz.org)

Представляет ли такое состояние опасность

Клинически проявляется каротинодермия желто-оранжевой окраской носа, носогубных складок и ладоней. Лучше всего видно при искусственном свете.

Важно, что склеры глаз и слизистые оболочки не будут желтыми. Каротиноидная желтуха от пищевых продуктов совершенно безопасна, носит только эстетический характер.

Цвет кожи вернется к нормальному после коррекции питания - это может занять несколько месяцев.