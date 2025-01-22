Дерматолог назвала "желтое состояние", которое возникает от потребления мандаринов и моркови

Желто-оранжевая окраска кожи возникает в результате избыточного потребления продуктов или добавок, содержащих каротиноиды. Такое состояние называется каротинодермия и стоит знать, представляет ли опасность для здоровья.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о симптомах, которые помогут распознать состояние.
Каротиноиды - это предшественники витамина А, которые есть в пигментированных овощах или фруктах, например в моркови, мандаринах, тыкве, папайе, красном перце. При чрезмерном потреблении возникает каротинодермия.
Дерматолог Виктория Ахтарния рассказала, что выделяют такие виды:
"Лайфхак, как отличить от желтухи - проверить склеры, при желтухе они будут также желтые, в отличие от каротинодермии", - говорится в сообщении.
Клинически проявляется каротинодермия желто-оранжевой окраской носа, носогубных складок и ладоней. Лучше всего видно при искусственном свете.
Важно, что склеры глаз и слизистые оболочки не будут желтыми. Каротиноидная желтуха от пищевых продуктов совершенно безопасна, носит только эстетический характер.
Цвет кожи вернется к нормальному после коррекции питания - это может занять несколько месяцев.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница дерматолога Виктории Ахтарнии и сайт Derm net.