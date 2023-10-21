Дерматолог назвала простий "скляний тест", який може врятувати життя вашій дитині

Іноді батьки можуть помітити висип у дитини. Звісно, найкраще, що можна зробити, це звернутися до лікаря. Але щоб одразу пересвідчитися, що висип не є ознакою серйозної хвороби, можна провести простий "скляний тест".
Доктор Ебігейл Уолдман, яка працює клінічним директором Центру дерматологічної хірургії імені Моосау у Бостоні, США, розповідає, як правильно провести такий тест. Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Newsweek.
Якщо ви побачили висип на тілі дитини, просто візьміть прозорий скляний предмет. Чудово підійде звичайна склянка. Обережно притисніть скло до зони, де є висип, а потім спостерігайте, чи зміниться колір шкіри.
Зазвичай висип зникає. Але якщо під тиском скла він усе ще рожевий або червоний - це вже тривожна ознака.
"Я думаю, що будь-який інструмент, який може допомогти визначити серйозну хворобу, цінується батьками в усьому світі", - зазначила дерматолог.
Для проведення тесту ви можете взяти звичайну склянку, але порожню (фото: (unsplash.com)
Доктор зазначає, що у будь-якому випадку батькам варто одразу звертатися до лікарні. Якщо ж висип "не пройшов" вищеописаний "скляний тест", похід до медиків має відбутися якнайшвидше.
Не займайтеся самолікуванням (фото: freepik.com)
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