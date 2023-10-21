Дерматолог назвала простий "скляний тест", який може врятувати життя вашій дитині

Як провести "скляний тест"

Якщо ви побачили висип на тілі дитини, просто візьміть прозорий скляний предмет. Чудово підійде звичайна склянка. Обережно притисніть скло до зони, де є висип, а потім спостерігайте, чи зміниться колір шкіри.

Зазвичай висип зникає. Але якщо під тиском скла він усе ще рожевий або червоний - це вже тривожна ознака.

"Я думаю, що будь-який інструмент, який може допомогти визначити серйозну хворобу, цінується батьками в усьому світі", - зазначила дерматолог.

Для проведення тесту ви можете взяти звичайну склянку, але порожню (фото: (unsplash.com)

Якщо висип залишився рожевим - про яку хворобу це може говорити

Доктор зазначає, що у будь-якому випадку батькам варто одразу звертатися до лікарні. Якщо ж висип "не пройшов" вищеописаний "скляний тест", похід до медиків має відбутися якнайшвидше.

Не займайтеся самолікуванням (фото: freepik.com)

Що таке б