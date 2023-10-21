Дерматолог описала простой "стеклянный тест", который может спасти жизнь вашему ребенку

Иногда родители могут заметить сыпь у ребенка. Конечно, лучшее, что можно сделать, это обратиться к врачу. Но чтобы сразу убедиться, что сыпь не является признаком серьезной болезни, можно провести простой "стеклянный тест".
Доктор Эбигейл Уолдман, работающая клиническим директором Центра дерматологической хирургии имени Моосау в Бостоне, США, рассказывает, как правильно провести такой тест. Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Newsweek.
Если вы увидели сыпь на теле ребенка, просто возьмите прозрачный стеклянный предмет. Прекрасно подойдет обычный стакан. Осторожно прижмите стекло к зоне, где есть сыпь, а затем наблюдайте, изменится ли цвет кожи.
Обычно сыпь исчезает. Но если под давлением стекла она все еще розовая или красная – это уже тревожный признак.
"Я думаю, что любой инструмент, который может помочь определить серьезную болезнь, ценится родителями по всему миру", - отметила дерматолог.
Для проведения теста вы можете взять обычный стакан, но пустой (фото: (unsplash.com)
Доктор отмечает, что в любом случае родителям следует сразу обращаться в больницу. Если же сыпь "не прошла" вышеописанный "стеклянный тест", поход к медикам должен состояться как можно быстрее.
Не занимайтесь самолечением (фото: freepik.com)
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