Дерматолог описала простой "стеклянный тест", который может спасти жизнь вашему ребенку

Как провести "стеклянный тест"

Если вы увидели сыпь на теле ребенка, просто возьмите прозрачный стеклянный предмет. Прекрасно подойдет обычный стакан. Осторожно прижмите стекло к зоне, где есть сыпь, а затем наблюдайте, изменится ли цвет кожи.

Обычно сыпь исчезает. Но если под давлением стекла она все еще розовая или красная – это уже тревожный признак.

"Я думаю, что любой инструмент, который может помочь определить серьезную болезнь, ценится родителями по всему миру", - отметила дерматолог.

Для проведения теста вы можете взять обычный стакан, но пустой (фото: (unsplash.com)

Если сыпь осталась розовой – о какой болезни это может говорить

Доктор отмечает, что в любом случае родителям следует сразу обращаться в больницу. Если же сыпь "не прошла" вышеописанный "стеклянный тест", поход к медикам должен состояться как можно быстрее.

Не занимайтесь самолечением (фото: freepik.com)

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