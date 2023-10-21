Дерматолог назвала простий "скляний тест", який може врятувати життя вашій дитині

Іноді батьки можуть помітити висип у дитини. Звісно, найкраще, що можна зробити, це звернутися до лікаря. Але щоб одразу пересвідчитися, що висип не є ознакою серйозної хвороби, можна провести простий "скляний тест".

Доктор Ебігейл Уолдман, яка працює клінічним директором Центру дерматологічної хірургії імені Моосау у Бостоні, США, розповідає, як правильно провести такий тест. Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Newsweek .

Як провести "скляний тест"

Якщо ви побачили висип на тілі дитини, просто візьміть прозорий скляний предмет. Чудово підійде звичайна склянка. Обережно притисніть скло до зони, де є висип, а потім спостерігайте, чи зміниться колір шкіри.

Зазвичай висип зникає. Але якщо під тиском скла він усе ще рожевий або червоний - це вже тривожна ознака.

"Я думаю, що будь-який інструмент, який може допомогти визначити серйозну хворобу, цінується батьками в усьому світі", - зазначила дерматолог.

Для проведення тесту ви можете взяти звичайну склянку, але порожню (фото: (unsplash.com)

Якщо висип залишився рожевим - про яку хворобу це може говорити

Доктор зазначає, що у будь-якому випадку батькам варто одразу звертатися до лікарні. Якщо ж висип "не пройшов" вищеописаний "скляний тест", похід до медиків має відбутися якнайшвидше.

"Якщо висип не зникає і залишається темно-рожевим, червоним або фіолетовим, це може бути ознакою ураження кровоносних судин, і може бути попередженням, особливо якщо у пацієнта також лихоманка, млявість, кров у сечі, сильний головний біль, нудота. Петехіальний висип, пов’язаний з бактеріальним менінгітом, буде проявлятися таким чином. Інші небезпечні висипання, пов’язаний із сепсисом, а також запалення кровоносних судин, також можуть не пройти тест на склянку", - пояснила дерматолог.

Не займайтеся самолікуванням (фото: freepik.com)

Що таке б актеріальний менінгіт

Це потенційно смертельна інфекція, яка викликає набряк захисних оболонок головного та спинного мозку. Такий менінгіт може потрапити до організму через їжу, але найчастіше він передається від однієї людини до іншої.