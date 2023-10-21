Дерматолог описала простой "стеклянный тест", который может спасти жизнь вашему ребенку
Иногда родители могут заметить сыпь у ребенка. Конечно, лучшее, что можно сделать, это обратиться к врачу. Но чтобы сразу убедиться, что сыпь не является признаком серьезной болезни, можно провести простой "стеклянный тест".
Доктор Эбигейл Уолдман, работающая клиническим директором Центра дерматологической хирургии имени Моосау в Бостоне, США, рассказывает, как правильно провести такой тест. Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Newsweek.
Как провести "стеклянный тест"
Если вы увидели сыпь на теле ребенка, просто возьмите прозрачный стеклянный предмет. Прекрасно подойдет обычный стакан. Осторожно прижмите стекло к зоне, где есть сыпь, а затем наблюдайте, изменится ли цвет кожи.
Обычно сыпь исчезает. Но если под давлением стекла она все еще розовая или красная – это уже тревожный признак.
"Я думаю, что любой инструмент, который может помочь определить серьезную болезнь, ценится родителями по всему миру", - отметила дерматолог.
Для проведения теста вы можете взять обычный стакан, но пустой (фото: (unsplash.com)
Если сыпь осталась розовой – о какой болезни это может говорить
Доктор отмечает, что в любом случае родителям следует сразу обращаться в больницу. Если же сыпь "не прошла" вышеописанный "стеклянный тест", поход к медикам должен состояться как можно быстрее.
"Если сыпь не исчезает и остается темно-розовой, красной или фиолетовой, это может быть признаком поражения кровеносных сосудов, и может быть предупреждением, особенно если у пациента также лихорадка, вялость, кровь в моче, сильная головная боль, тошнота. Петехиальная сыпь, связанная с бактериальным менингитом, может проявляться именно таким образом. Другие опасные высыпания, связанные с сепсисом, а также воспаление кровеносных сосудов, тоже могут не пройти тест на стакан", - пояснила дерматолог.
Не занимайтесь самолечением (фото: freepik.com)
Что такое бактериальный менингит
Это потенциально смертельная инфекция, вызывающая отек защитных оболочек головного и спинного мозга. Такой менингит может попасть в организм через пищу, но чаще всего он передается от одного человека другому.
Симптомы такой инфекции наиболее часто появляются в течение трех-семи дней. Если вы заметили, что у вас или вашего ребенка появились лихорадка, головные боли, тошнота, чувствительность к свету и спутанность сознания, а также ригидность шеи – срочно обратитесь к врачу и не пытайтесь заниматься самолечением.
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