Дерматолог описала простой "стеклянный тест", который может спасти жизнь вашему ребенку

Иногда родители могут заметить сыпь у ребенка. Конечно, лучшее, что можно сделать, это обратиться к врачу. Но чтобы сразу убедиться, что сыпь не является признаком серьезной болезни, можно провести простой "стеклянный тест".

Доктор Эбигейл Уолдман, работающая клиническим директором Центра дерматологической хирургии имени Моосау в Бостоне, США, рассказывает, как правильно провести такой тест. Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Newsweek .

Как провести "стеклянный тест"

Если вы увидели сыпь на теле ребенка, просто возьмите прозрачный стеклянный предмет. Прекрасно подойдет обычный стакан. Осторожно прижмите стекло к зоне, где есть сыпь, а затем наблюдайте, изменится ли цвет кожи.

Обычно сыпь исчезает. Но если под давлением стекла она все еще розовая или красная – это уже тревожный признак.

"Я думаю, что любой инструмент, который может помочь определить серьезную болезнь, ценится родителями по всему миру", - отметила дерматолог.

Для проведения теста вы можете взять обычный стакан, но пустой (фото: (unsplash.com)

Если сыпь осталась розовой – о какой болезни это может говорить

Доктор отмечает, что в любом случае родителям следует сразу обращаться в больницу. Если же сыпь "не прошла" вышеописанный "стеклянный тест", поход к медикам должен состояться как можно быстрее.

"Если сыпь не исчезает и остается темно-розовой, красной или фиолетовой, это может быть признаком поражения кровеносных сосудов, и может быть предупреждением, особенно если у пациента также лихорадка, вялость, кровь в моче, сильная головная боль, тошнота. Петехиальная сыпь, связанная с бактериальным менингитом, может проявляться именно таким образом. Другие опасные высыпания, связанные с сепсисом, а также воспаление кровеносных сосудов, тоже могут не пройти тест на стакан", - пояснила дерматолог.

Не занимайтесь самолечением (фото: freepik.com)

Что такое б актериальный менингит

Это потенциально смертельная инфекция, вызывающая отек защитных оболочек головного и спинного мозга. Такой менингит может попасть в организм через пищу, но чаще всего он передается от одного человека другому.