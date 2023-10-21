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Дерматолог описала простой "стеклянный тест", который может спасти жизнь вашему ребенку

Суббота 21 октября 2023 12:03
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Дерматолог описала простой "стеклянный тест", который может спасти жизнь вашему ребенку Обятезательно обратите внимание на сыпь (фото: Freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Иногда родители могут заметить сыпь у ребенка. Конечно, лучшее, что можно сделать, это обратиться к врачу. Но чтобы сразу убедиться, что сыпь не является признаком серьезной болезни, можно провести простой "стеклянный тест".

Доктор Эбигейл Уолдман, работающая клиническим директором Центра дерматологической хирургии имени Моосау в Бостоне, США, рассказывает, как правильно провести такой тест. Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Newsweek.

Как провести "стеклянный тест"

Если вы увидели сыпь на теле ребенка, просто возьмите прозрачный стеклянный предмет. Прекрасно подойдет обычный стакан. Осторожно прижмите стекло к зоне, где есть сыпь, а затем наблюдайте, изменится ли цвет кожи.

Обычно сыпь исчезает. Но если под давлением стекла она все еще розовая или красная – это уже тревожный признак.

"Я думаю, что любой инструмент, который может помочь определить серьезную болезнь, ценится родителями по всему миру", - отметила дерматолог.

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Для проведения теста вы можете взять обычный стакан, но пустой (фото: (unsplash.com)

Если сыпь осталась розовой – о какой болезни это может говорить

Доктор отмечает, что в любом случае родителям следует сразу обращаться в больницу. Если же сыпь "не прошла" вышеописанный "стеклянный тест", поход к медикам должен состояться как можно быстрее.

"Если сыпь не исчезает и остается темно-розовой, красной или фиолетовой, это может быть признаком поражения кровеносных сосудов, и может быть предупреждением, особенно если у пациента также лихорадка, вялость, кровь в моче, сильная головная боль, тошнота. Петехиальная сыпь, связанная с бактериальным менингитом, может проявляться именно таким образом. Другие опасные высыпания, связанные с сепсисом, а также воспаление кровеносных сосудов, тоже могут не пройти тест на стакан", - пояснила дерматолог.

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Не занимайтесь самолечением (фото: freepik.com)

Что такое бактериальный менингит

Это потенциально смертельная инфекция, вызывающая отек защитных оболочек головного и спинного мозга. Такой менингит может попасть в организм через пищу, но чаще всего он передается от одного человека другому.

Симптомы такой инфекции наиболее часто появляются в течение трех-семи дней. Если вы заметили, что у вас или вашего ребенка появились лихорадка, головные боли, тошнота, чувствительность к свету и спутанность сознания, а также ригидность шеи – срочно обратитесь к врачу и не пытайтесь заниматься самолечением.

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