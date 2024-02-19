Дерматолог назвала 3 поширені звички, які шкодять нігтям

Догляд за нігтями дуже важливий і нехтувати ним не можна. Варто відмовитися від деяких шкідливих звичок і уважно стежити за здоров'ям нігтьової пластини,

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life .

Гризти нігті

Дерматолог Ліндсі Зубрицкі каже, що ця звичка дуже шкодить нігтям.

Зокрема, це зовсім не естетично. Також виникає ризик виникнення мікроранок та задирок на пальцях, ризик кишкових розладів та загроза для зубів та ясен.

Постійне гризіння нігтів чинить тиск на нігтьову стінку, що з часом може фактично змінити форму або викривити ваші нігті. Нігті, які гризуть, можуть стати грубими, мати короткі нерівні краї та перестати рости належним чином.

Якщо люди гризуть нігті з бородавками, викликаними вірусом, хвороба може поширити цей вірус на інші пальці, обличчя, рот і навіть губи

Колупання нігтів

За словами лікаря така звичка може призвести до рани на нігтях, куди легко можуть потрапити бактерії

За словами дерматолога, колупання нігтів може спричинити інфекцію під назвою пароніхія - запаленням шкіри навколо пальця або нігтя.

Покривати нігті гель-лаком

Насправді він може навіть зміцнити нігті, оскільки захищає їх від механічних пошкоджень. Але тільки за умови, що роботу виконує майстер. Інакше є ризик зробити нігтьову пластину тоншою шліфуванням або пошкодити під час зняття покриття.

Дешеві лаки можуть містити токсичні речовини, які роблять нігтьову пластину тоншою. Але краще орієнтуватися не на ціну, а на склад.

Шкідливі для нігтів формальдегід або формальдегідні смоли, толуол, етил ацетат, бутиловий ефір, метаклирова кислота, ксиліт, дибутилфталат.

Догляд за нігтями

Якщо нігті здорові, аби вкоротити їх досить звичайного кліпера. Для нігтів на ногах зазвичай потрібен кліпер міцніший.

Якщо користуватися цим інструментом боляче - допоможе пилочка. Нею ж слід коригувати форму нігтя.

Не треба рухати інструментом лише в одному напрямі (часто так роблять, аби уникнути пошкодження). Досить просто бути обережним.

Нігті на руках слід обрізати спочатку прямо, а потім обережно підрівняти їх у півколо. Тоді як на ногах - рівно, прямою лінією, аби запобігти вростанню в палець.