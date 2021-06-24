Дерипаска в Австрии почтил память украинского дедушки-героя Второй мировой войны

Сообщается, в Лаа-ан-дер-Тайа покоятся более 500 солдат и офицеров, сражавшихся на фронтах Второй мировой войны.

Строительство мемориала, а также реставрация и благоустройство кладбища стали возможны благодаря Олегу Дерипаске, промышленнику украинского происхождения. В Лаа похоронен его дед - украинец Тимофей Дерипаска, который погиб здесь в 1945 году во время Братиславско-Брновской наступательной операции.

Благотворительный фонд Олега Дерипаски "Вольное дело" занимается установлением имен военных, похороненных на кладбище, и помогает их потомкам по всему миру посетить могилы родных.

Чтобы почтить память воинов, погибших при освобождении Европы от нацизма, на торжественную церемонию по приглашению Дерипаски собрались представители ООН, правительства Австрии, дипломаты.

В православном храме Архистратига Божия Михаила, являющемся частью мемориального комплекса, состоялась Божественная литургия в память о жертвах войны. Этот храм, в котором с 2019 года проводятся регулярные богослужения, воздвигнут на средства Дерипаски по древней технологии ручной резьбы по камню.