Дерипаска в Австрії вшанував пам'ять українського дідуся-героя Другої світової війни

Повідомляється, в Лаа-ан-дер-Тайа покояться понад 500 солдатів і офіцерів, які билися на фронтах Другої світової війни.

Будівництво меморіалу, а також реставрація та благоустрій кладовища стали можливі завдяки Олегу Дерипасці, промисловцю українського походження. У Лаа похований його дід-українець Тимофій Дерипаска, який загинув тут у 1945 році під час Братиславсько-Брновської наступальної операції.

Благодійний фонд Олега Дерипаски "Вільна справа" займається встановленням імен військових, похованих на кладовищі, і допомагає їх нащадкам по всьому світу відвідати могили рідних.

Щоб вшанувати пам'ять воїнів, загиблих при звільненні Європи від нацизму, на урочисту церемонію на запрошення Дерипаски зібралися представники ООН, уряду Австрії, дипломати.

У православному храмі Архістратига Божого Михаїла, що є частиною меморіального комплексу, відбулася Божественна літургія в пам'ять про жертви війни. Цей храм, в якому з 2019 року проводяться регулярні богослужіння, споруджений на кошти Дерипаски за давньою технологією ручного різьблення по каменю.