"Дереву Цоя" в Киеве дали охранный статус: как изменилась верба у озера

"Дерево Цоя" в Киеве получило охранный статус ботанического памятника от Управления экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Знаменитая верба растет на берегу озера Тельбин в Днепровском районе столицы (жилой массив Березняки).

В июле 1986 года на озере Тельбин снимался музыкант, актер и лидер легендарной рок-группы "Кино" Виктор Цой. Короткометражный фильм украинского режиссера Сергея Лысенко "Конец каникул" является четырьмя сюжетно связанными видео на песни "Кино".

23-минутный фильм начинается с кадра, на котором видно это самое дерево и песчаный пляж. Виктор Цой, Георгий Гурьянов и Юрий Каспарян постепенно приближаются издалека и фиксируются в кадре.

Сегодня возле дерева есть круговая скамейка, где можно отдохнуть.

"Дерево Цоя" в Киеве получило охранный статус (фото: facebook.com/kievcity.gov.ua)

Уже после этой киноленты Виктора Цоя пригласили на съемки культовых картин "Асса" и "Игла".

Вербе уже более 60 лет. Сейчас она достигает высоты 18 метров, имеет три ствола, каждый диаметром более полуметра.

"Охранный статус предполагает запрет на любую застройку, вырубку и даже санитарные обрезки. Сохраним память для будущих поколений", - сказано в сообщении КГГА.

"Конец каникул" (видео: YouTube/DodoFilm Company)