Депутаты и футбольные функционеры: кто поздравлял Григория Суркиса с Днем рождения

Украинский бизнесмен и почетный член УЕФА Григорий Суркис 4 сентября отпраздновал 71-й День рождения. С праздником Суркиса поздравило немало известных личностей.

Так, первыми публично Суркиса поздравил столичный футбольный клуб "Динамо".

"Долгие годы Вы верой и правдой служите украинскому и европейскому футболу, пройдя нелегкий путь от президента ФК "Динамо" до одного из руководителей УЕФА. Вы никогда не останавливались на пути к самым амбициозным целям, покоряя одну вершину за другой. Трудно переоценить Вашу роль в возрождении киевского "Динамо", в становлении отечественного футбола, в получении права проведения Евро-2012 в Украине", - говорится в поздравлении на сайте "Динамо" от имени президента клуба Игоря Суркиса, главного тренера Мирчи Луческу и капитана команды Сергея Сидорчука.

Комитет Верховной рады по вопросам молодежи и спорта и его секретариата тоже присоединился к поздравлениям по случаю Дня рождения, разместив соответствующее сообщение на сайте комитета.

"Ваш личный вклад в развитие украинского спорта, прежде всего футбола, невозможно переоценить. За время вашего руководства украинским футболом наша сборная вышла в четвертьфинал чемпионата мира, а клубы побеждали в Европейских кубках. Благодаря Вашим личным усилиям Украина провела на высоком уровне финальную часть чемпионата Европы 2012 года. Ваш высокий авторитет в мировом спортивном обществе обеспечил городу Киеву право на проведение финала Лиги Чемпионов", - говорится на сайте комитета.

Депутаты также отметили, что инициированные Суркисом законопроекты о меценатской деятельности после их принятия Верховной радой Украины окажут весомую поддержку развитию спорта высших достижений и массового спорта.

Поздравили коллегу с Днем рождения и авторитетные футбольные функционеры. В частности, поздравления пришли от президента УЕФА Александера Чеферина, бывшего президента УЕФА (2007-2016) Мишеля Платини, вице-президента УЕФА, президента Федерации футбола Португалии Фернандо Гомеша, вице-президента УЕФА Микеле Ува, заместителя генерального Секретаря УЕФА Джорджио Маркетти, бывшего казначея УЕФА, почетного президента ФФ Кипра Мариоса Лефкаритиса.