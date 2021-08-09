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Депутата Днепропетровского облсовета обвинили в обмане избирателей в вопросе Художественного музея

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Днепр, Понедельник 09 августа 2021 19:43
Депутата Днепропетровского облсовета обвинили в обмане избирателей в вопросе Художественного музея Фото: Максим Курячий (dniprorada.gov.ua)
Автор: Styler

В ходе очередной сессии Днепропетровского облсовета, депутатский корпус поддержал передачу Художественного музея на баланс Днепровского горсовета, дав культурному наследию области второй шанс. Однако решение сопровождалось значительными манипуляциями из-за действий депутата облсовета Максима Курячего.

Об этом пишет "Обозреватель".

Как отмечает издание, на днях он заявлял, что дискуссия дала свои плоды, вопрос передачи решен, а депутаты готовы проголосовать "за". Однако по итогу большая часть фракции, которую он представляет, отказалась от голосования за передачу музея.

"На фракции вопрос обговаривался очень плодотворно. Была плотная дискуссия, но абсолютным большинством голосов, мы пришли к соглашению, что нужно дать шанс на вторую жизнь для Художественного музея Днепропетровской области, передав его Днепровскому горсовету", - заявил депутат.

Депутата Днепропетровского облсовета обвинили в обмане избирателей в вопросе Художественного музея

Таким образом, депутат ввел в заблуждение своих коллег по депутатскому корпусу и собственных избирателей.

"Разумеется, оценка деятельности Максима Курячего, как депутата, лежит именно на плечах его избирателей. Но одно лишь это проваленное обещание говорит о многом", - подчеркивают журналисты.

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