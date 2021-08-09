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Депутата Дніпропетровської облради звинуватили в обмані виборців у питанні Художнього музею

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Дніпро, Понеділок 09 серпня 2021 19:43
Депутата Дніпропетровської облради звинуватили в обмані виборців у питанні Художнього музею Фото: Максим Курячий (dniprorada.gov.ua)
Автор: Styler

В ході чергової сесії Дніпропетровської облради, депутатський корпус підтримав передачу художнього музею на баланс Дніпровської міськради, давши культурній спадщині області другий шанс. Однак рішення супроводжувалося значними маніпуляціями через дії депутата облради Максима Курячого.

Про це пише "Обозреватель".

Як зазначає видання, днями він заявляв, що дискусія дала свої плоди, питання передачі вирішене, а депутати готові проголосувати "за". Однак за підсумком велика частина фракції, яку він представляє, відмовилася від голосування за передачу музею.

"На фракції питання обговорювалося дуже плідно. Була щільна дискусія, але абсолютною більшістю голосів, ми дійшли згоди, що потрібно дати шанс на друге життя для художнього музею Дніпропетровської області, передавши його Дніпровській міськраді", - заявив депутат.

Депутата Дніпропетровської облради звинуватили в обмані виборців у питанні Художнього музею

Таким чином, депутат ввів в оману своїх колег по депутатському корпусу і власних виборців.

"Зрозуміло, оцінка діяльності Максима Курячого, як депутата, лежить саме на плечах його виборців. Але одна лише ця провалена обіцянка говорить багато про що", - підкреслюють журналісти.

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