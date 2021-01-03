Депутат из Николаева поздравил украинцев фото Путина: почему СБУ не реагирует?

Депутат Николаевского облсовета от ОПЗЖ Максим Невенчанный попал в скандал с новогодним поздравлением. Чиновник опубликовал фотографию, на которой изображен президент России Владимир Путин во время новогоднего обращения. Пользователи сети уже сообщили, что написали заявление в СБУ.

Скандальное поздравление Максим Невенчанный опубликовал на своей странице в Facebook.

Фотографию с российским главой государства депутат подписал надписью: "С новым годом!".

Максим Невенчанный из ОПЗЖ поздравил украинцев фото Путина (скриншот: facebook.com/nevenchannyy)

Кроме того, в комментариях на своей странице он заявил, что на Донбассе якобы нет столкновений с кадровыми российскими военными.

Заявление Невенчанного о столкновении с российскими вооруженными силами (скриншот: facebook.com/nevenchannyy)

Публикация Невенчанного вызвала волну негодования среди читателей:

"Скажет, аккаунт сломали", "Заявление в СБУ подано", "Стыдно быть таким тупым, и еще и депутатом! Фу позорище!", "Мне стыдно, что ты живешь в нашем городе! Ты это говно для чего запостил? Тебя, Максюха, ребята на передовой оооочень ждут!!!!", "Бумеранг тебе наздожене!", "Почему СБУ не реагирует?" – комментируют под постом.

Реакция сети на поздравление Максима Невенчанного с Новым годом (скриншоты: facebook.com/nevenchannyy)

Известный украинский политический блогер Денис Казанский не без сарказма предположил, что Максим Невенчанный считает себя российским политиком, а не украинским.

"Депутат Николаевского облсовета от ОПЗЖ Максим Невенчанный перепутал и решил, что он российский, а не украинский политик", - написал блогер в своем Twitter.

Напомним, что ранее поздравление президента Украины Владимира Зеленского вызвало бурные обсуждения в социальных сетях.