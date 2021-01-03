Депутат з Миколаєва привітав українців фото Путіна: чому СБУ не реагує?

Депутат Миколаївської облради від ОПЗЖ Максим Невінчаний потрапив у скандал з новорічним привітанням. Чиновник опублікував фотографію, на якій зображений президент Росії Володимир Путін під час новорічного звернення. Користувачі мережі вже повідомили, що написали заяву в СБУ.

Скандальне привітання Максим Невінчаний опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Фотографію з російським главою держави депутат підписав написом: "З новим роком!".

Максим Невінчаний з ОПЗЖ привітав українців фото Путіна (скріншот: facebook.com/nevenchannyy)

Крім того, в коментарях на своїй сторінці він заявив, що на Донбасі нібито немає зіткнень з кадровими російськими військовими.

Заява Невінчаного про зіткнення з російськими збройними силами (скріншот: facebook.com/nevenchannyy)

Публікація Невінчаного викликала хвилю обурення серед читачів:

"Скаже, акаунт зламали", "Заяву до СБУ подано", "Соромно бути таким тупим, та ще й депутатом! Фу ганьба!", "Мені соромно, що ти живеш в нашому місті! Ти це гівно, для чого запостив? Тебе, Максюха, хлопці на передовій дуууже чекають!!!!", "Бумеранг тебе наздожене!", "Чому СБУ не реагує?", – коментують під постом.

Реакція мережі на привітання Максима Невенчанного з Новим роком (скріншоти: facebook.com/nevenchannyy)

Відомий український політичний блогер Денис Казанський не без сарказму припустив, що Максим Невінчаний вважає себе російським політиком, а не українським.

"Депутат Миколаївської облради від ОПЗЖ Максим Невінчаний переплутав і вирішив, що він російський, а не український політик", - написав блогер у своєму Twitter.

Нагадаємо, що раніше привітання президента України Володимира Зеленського викликало бурхливі обговорення в соціальних мережах.