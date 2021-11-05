Депутат Львовского горсовета рисовал портрет Путина во время сессии и попался (видео)

В то время пока на сессии рассматривались важные вопросы, представитель "Европейской солидарности" развлекал себя как мог.

Он открыл на смартфоне портрет Путина, и начал его перерисовывать, время от времени поглядывая в гаджет.

"Ждем реакции" свободовцев " и других патриотов. Возможно, теперь депутат Игорь Шолтис потребует лишить мандата не только каратиста Горуну, но и Грынива", - говорится в описании видео.

Интересно, что не так давно Грынива сняли в то время, как он во время сессии разгадывал на смартфоне головоломки.

Пользователи сети шутят, что, мол, "так он разрабатывает макеты для новой туалетной бумаги", или же "может, мишень на охоту готовит наперед".