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Депутат Львовского горсовета рисовал портрет Путина во время сессии и попался (видео)

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Львів, Пятница 05 ноября 2021 13:25
Депутат Львовского горсовета рисовал портрет Путина во время сессии и попался (видео) Коллаж РБК-Украина: Депутат рисовал портрет Путина на сессии горсовета во Львове
Автор: Светлана Мащенко

Депутат Юрий Грынив рисовал портрет Путина во время заседания Львовского городского совета.

Видео с художественными талантами появилось в Telegram Пьемонт.

В то время пока на сессии рассматривались важные вопросы, представитель "Европейской солидарности" развлекал себя как мог.

Он открыл на смартфоне портрет Путина, и начал его перерисовывать, время от времени поглядывая в гаджет.

"Ждем реакции" свободовцев " и других патриотов. Возможно, теперь депутат Игорь Шолтис потребует лишить мандата не только каратиста Горуну, но и Грынива", - говорится в описании видео.

Интересно, что не так давно Грынива сняли в то время, как он во время сессии разгадывал на смартфоне головоломки.

Пользователи сети шутят, что, мол, "так он разрабатывает макеты для новой туалетной бумаги", или же "может, мишень на охоту готовит наперед".

Ранее мы писали, что в Мукачево водитель ВАЗа потерял пассажирку на ходу. В результате получилось страшно, но курьезно.

Также сообщалось, что в Ивано-Франковске пара первокурсников занялась сексом прямо во время лекции.

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