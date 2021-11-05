Депутат Львівської міськради малював портрет Путіна під час сесії і попався (відео)

У той час поки на сесії розглядалися важливі питання, представник "Європейської солідарності" розважав себе як міг.

Він відкрив на смартфоні портрет Путіна, і почав його перемальовувати, час від часу поглядаючи в гаджет.

"Чекаємо реакції "свободівців" та інших патріотів. Можливо, тепер депутат Ігор Шолтис вимагатиме позбавити мандата не лише каратиста Горуну, але й Гриніва", - говориться в описі відео.

Цікаво, що не так давно Гриніва зафільмували у той час, як він під час сесії розгадував на смартфоні головоломки.

Користувачі мережі жартують, що, мовляв, "так він розробляє макети для нового туалетного паперу", або ж "може, мішень на полювання готує наперед".