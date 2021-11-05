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Депутат Львівської міськради малював портрет Путіна під час сесії і попався (відео)

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Львів, П'ятниця 05 листопада 2021 13:25
Депутат Львівської міськради малював портрет Путіна під час сесії і попався (відео) Колаж РБК-Україна: Депутат малював портрет Путіна на сесії міськради у Львові
Автор: Світлана Мащенко

Депутат Юрій Гринів малював портрет Путіна під час засідання Львівської міської ради.

Відео з мистецькими талантами з'явилося в Telegram П'ємонт.

У той час поки на сесії розглядалися важливі питання, представник "Європейської солідарності" розважав себе як міг.

Він відкрив на смартфоні портрет Путіна, і почав його перемальовувати, час від часу поглядаючи в гаджет.

"Чекаємо реакції "свободівців" та інших патріотів. Можливо, тепер депутат Ігор Шолтис вимагатиме позбавити мандата не лише каратиста Горуну, але й Гриніва", - говориться в описі відео.

Цікаво, що не так давно Гриніва зафільмували у той час, як він під час сесії розгадував на смартфоні головоломки.

Користувачі мережі жартують, що, мовляв, "так він розробляє макети для нового туалетного паперу", або ж "може, мішень на полювання готує наперед".

Раніше ми писали, що у Мукачеві водій ВАЗа загубив пасажирку на ходу. В результаті вийшло страшно, але курйозно.

Також повідомлялося, що в Івано-Франківську пара першокурсників зайнялася сексом прямо під час лекції.

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