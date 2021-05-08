Депутат Харьковского горсовета Тимчук подрался в центре города: видео

На кадрах видно, что один из участников потасовки - Андрей Тимчук. Его оппонент стоит спиной. После недолгого разговора мужчины начинают "бодаться", после чего Тимчук бьет противника в голову, но спустя секунду - пропускает ответный удар.

После в дело вмешиваются прохожие, которые разнимают "бойцов".

Как рассказали Newsroom в пресс-службе ГУНП, 6 мая в 13:30 в дежурную часть Харьковского районного управления полиции №3 поступило сообщение из службы 102 о драке между мужчинами. Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений. Оба участника драки написали заявления в полицию.