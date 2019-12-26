Депутат Гнатенко поздравил с праздниками воспитанников воскресной школы в Донецкой области

Народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Валерий Гнатенко поздравил воспитанников воскресной школы в селе Новоэкономическое Донецкой области. Об этом сообщает "Капри".

"Очень похвально, что вы посещаете воскресную школу. Потому что, к сожалению, сегодня общеобразовательная школа не может дать тех знаний, которые дает воскресная школа. И вы с более серьезным багажом знаний выходите в жизнь. Я уверен, что вы будете послушными и многого добьетесь в жизни. Я желаю вам веселых праздников, хороших наступающих каникул и хочу вручить подарки, чтобы они прошли еще интереснее", – сказал, выступая перед воспитанниками школы, Валерий Гнатенко.

Дети также приготовили подарки для своего гостя – стихи, улыбки и искренние слова благодарности, а также сделанные своими руками ангелы-хранители. Настоятель Храма Рождества Пресвятой Богородицы, при котором функционирует воскресная школа, также выразил благодарность народному депутату за поддержку и подарил икону.

"Господь повелевает, чтобы мы делали добрые дела – и вот сегодня вы с этой миссией в нашем приходе. Это отрадно слышать и видеть. Пусть Матерь Божья покрывает вас до скончания века и дарует вам мудрость, добро, благость и терпение. Чтоб ваша православная вера укреплялась с помощью божьей и вашими добрыми делами", – отметил настоятель.

Поблагодарила Валерия Гнатенко и преподаватель воскресной школы Диана.

"Валерий Сергеевич оказал нам спонсорскую помощь в виде сладких подарков для детей, канцтоваров и оргтехники для работы нашей воскресной школы. Мы всегда рады людям, которые нам помогают. Помогать детям – это святое, и не нужно об этом никогда забывать", – подчеркнула преподаватель.

Отметим, воскресную школу в селе Новоэкономическое посещают более 30 детей.

"Мы сегодня приехали с прекрасной миссией – поздравить детей, которые посещают воскресную христианскую школу. Впереди праздники – Новый год, Рождество, недавно был День святого Николая. Уверен, что детям было приятно в преддверии каникул, которые начнутся совсем скоро, получить сладкие подарки. Поздравляю всех наших земляков с наступающими праздниками!" – резюмировал Валерий Гнатенко.

Народный депутат Украины Валерий Гнатенко поздравил воспитанников воскресной школы в Донецкой области