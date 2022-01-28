Депутат Днепропетровского облсовета оскандалился: "готов дружить с Россией"

"Один народ" и "Против войны с Россией", - написал депутат на своей странице в Facebook.

Впрочем, это далеко не единственное скандальное заявление народного избранника. Чтобы получше понять мотивы Владимира Хоришко, достаточно просто перейти на его личную страницу в Facebook. Судя по характерам публикаций, разделяет депутат отдельные идеи "русского мира" о самобытном русском народе, "триединство" и дружбу с Беларусью и Россией, а также антивакцинаторские фейки и тезисы российской пропаганды.

Что примечательно, несмотря на показательное негативное отношение к евроинтеграции Украины и европейским партнерам, высшее образование Владимир Хорошко получает в Высшей школе менеджмента в Легинце (Польша).

Впрочем, пост со словами поддержки и российский флаг на странице депутата провисели недолго. Спустя час, запись была удалена за нарушение норм морали. К слову, политику Facebook Хоришко не оценил, заявив, что "Украинский Фейсбук - это филиал ЦРУ в Украине".