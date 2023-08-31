Депозит чи "військові" облігації: де українці можуть заробити більше грошей

Що таке ОВДП

Це державні боргові цінні папери, які випускає Міністерство фінансів України. Їх використовують для залучення додаткових грошей на потреби бюджету.

"Військові" облігації запустили ще 1 квітня 2014 року, щоб надати фінансову допомогу Збройним Силам. Всього запозичення планувалися в обсязі до 1 млрд гривень, на два роки, під 7 процентів річних.

Після 24 лютого 2022 року Уряд України залучив від продажу ОВДП на аукціонах 211,6 мільярда гривень.

Як стверджують експерти порталу Мінфін, придбання ОВДП, як і вкладення депозиту, є привабливим інструментом для підвищення доходу, тому що прибутковість за ними перевищує інфляційні очікування.

Що спільного між ОВДП та депозитами

Найперше - це те, що в обох випадках інвестор вкладає гроші та знає, скільки він отримає через конкретний термін. За своєю суттю і депозити, й ОВДП є борговими: в одному випадку під певний відсоток позичаємо гроші державі, а в іншому - банку.

Але разом із тим держава гарантує повернення коштів у повному обсязі незалежно від способу примноження капіталу.

А головною відмінністю між ОВДП та депозитами є те, що облігації не підлягають оподаткуванню. А от після отримання депозиту вкладник повинен сплатити 18% податку на доходи фізосіб та 1,5% військового збору.

Де можна більше заробити

Для розрахунку беремо суму в 50 000 гривень, а термін вкладу - приблизно 1,5 року.

Найвища дохідність за військовими облігаціями на термін близько року становить 18% річних. Термін погашення цих паперів - 26 червня 2024 року.

Ціна облігації становить 996,18 гривні, а виплата - 1 140 гривень. Купивши облігації на 49 809 гривень, після погашення отримаємо 57 000 гривень, тобто заробіток становить 7 191 гривня.

Найвища ставка за річним депозитом станом на 30 серпня дорівнює 18,5%. Поклавши на депозит ті самі 49 809 гривень, можна отримати дохід 9 065 гривень. Після сплати податків залишиться 7 297,32 гривні.

Таким чином бачимо, що купівля облігацій є більш прибутковою, ніж вклад у депозит.

Як придбати облігації в "Дії"

Встановіть застосунок "Дія" та авторизуйтеся в ньому, якщо ще не зробили цього

Перейдіть на вкладку "Військові облігації", після чого з'явиться можливість обрати одну із серій ОВДП

Скриншот: Styler

Оберіть посередника. Зверніть увагу, що фізособа не може купити ОВДП безпосередньо у Мінфіну. Це можна зробити Таку лише з банком чи брокером, які мають ліцензію на операції з цінними паперами.

Скриншот: Styler