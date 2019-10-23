Деньги свалятся с неба: астролог назвал главных везунчиков ноября

Гороскоп 2019 расскажет, кому из представителей зодиакальных созвездий улыбнется денежная удача уже совсем скоро. Именитый астролог Павел Глоба составил финансовый прогноз на ноябрь 2019, в котором назвал два знака Зодиака, которые смогут солидно пополнить банковский счет уже к концу осени.

Овны

У Овнов в последний месяц ноября закончится черная полоса конца октября и начнется благоприятный период. Все ваши усилия в самосовершенствовании наконец-то начнут давать финансовые плоды. А благосклонность начальства поможет взлететь в должности с солидной прибавкой в заработной плате.

Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Водолеи

Водолеи станут настоящими везунчиками ноября 2019. Павел Глоба предрекает им небывалый рост доходов, причем в этой ситуации свою роль сыграет случай. Деньги буквально свалятся с неба. Астролог рекомендует Водолеям быть внимательнее к мелочам, не ссориться с окружающими, быть очень вежливыми и дружелюбными, и тогда Вы почувствуете на себе все гармоничные влияния наступающего периода.