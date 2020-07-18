Деньги не фонят: в Чернобыльской зоне собирали радиоактивные ягоды на продажу

В Чернобыльской зоне задержали нарушителей, которые собирали ягоды на продажу - хотя радиационный фон черники почти вдвое превышал допустимую норму.

Об этом 18 июля сообщили в Госпогранслужбе на странице в Facebook.

Злоумышленники успели собрать несколько больших коробок ягод общей массой почти 200 кг.

"Дельцов" в зоне ЧАЭС накрыл пограничный наряд отдела "Млачевка" совместно с сотрудниками Нацполиции.

Нарушителями оказались трое мужчин - жителей Ровенской области.

"Собранную чернику граждане намеревались продать. О том, что радиационный фон "урожая" почти вдвое превышал допустимую норму, собирателей не смущало", - говорится в сообщении.

Так, радиационный фон ягод иногда превышал показатель 0,5 µSv/h, при том, что допустимым является до 0,3 µSv/h.

Нужно сказать, что подобный сбор ягод в Чернобыльской зоне с целью дальнейшей продажи в разных городах практикуется нарушителями не впервые. Ранее правоохранители задерживали сборщиков черники с десятками кг "фонящих" лесных ягод.

Видео: В Чернобыльской зоне "дельцы" собрали около 200 кг радиоактивной черники, которую хотели продать

В ГПСУ проинформировали, что по факту нынешнего инцидента на злоумышленников составили протоколы по ст. 46-1 КУоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению". Также пограничники направили сообщение в уполномоченные органы об обнаружении признаков правонарушения по ст.267-1 УК "Нарушение требований режима радиационной безопасности".

В Чернобыльской зоне задержали сборщиков радиоактивной черники (фото: dpsu.gov.ua)

Как сообщалось ранее, врач предупредила о том, что много ягод и фруктов может быть очень опасно для здоровья.