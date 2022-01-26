Эти денежные привычки знают все состоятельные люди

Эксперты рассказали о привычках, которые помогут управлять деньгами и достигать большей прибыли.

Будьте активными

Так, стоит сосредотачиваться и работать только над тем, что вы реально можете изменить.

В частности, составьте план погашения долгов, настройте автоматическое списание определенной суммы с каждой зарплаты, чтобы создать "подушку безопасности" или перераспределите ваши инвестиции для снижения риска.

Начните с конца

Как известно, трудно создать четкий план действий, если вы не знаете, куда идете. Визуализация успеха и награды очень помогает, когда ваша мотивация падает. Нужно представить свою конечную цель и двигаться в обратном направлении, чтобы наметить шаги по ее достижению.

Важное делайте первым

Чтобы собрать деньги, сначала отложите необходимую сумму, затем сделайте автоматические переводы на ваши счета. Так вы научитесь жить на меньшие деньги, и давать своим финансам время вырасти. В будущем у вас их будет больше.

Старайтесь сначала понять, а потом быть понятым

Главный источник стресса в отношениях - это деньги. Обычно, когда люди обсуждают финансовые вопросы, каждый думает над тем, что он собирается сказать, пока другой человек излагает свою точку зрения.

Когда придет ваш черед говорить, сосредоточьтесь на ваших переживаниях. Прекратите думать о себе и уделите все внимание собеседнику.

Синергия

Эксперты говорят, что только гении способны добиваться успеха в одиночку. Однако большинству людей нужен кто-то, кто будет вдохновлять, подбадривать и поддерживать их.

Поэтому вы можете попросить друга, чтобы он стал вашим помощником. Вы можете создать в социальных сетях взаимную группу поддержки.

Поощряйте себя

Начните заботиться о себе самом. Регулярно проверяйте, насколько ваши поступки приближают вас к цели.

Поощряйте себя за достигнутый прогресс. Откладывайте часть денег каждую неделю, чтобы потратить их на удовольствие. В частности, стимулируйте себя выполнять намеченное (например, пообещайте себе посмотреть любимое шоу после того, как вы закончите чертеж до проекта).