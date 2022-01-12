Как планировать свой бюджет и накопить финансовую подушку безопасности: советы эксперта

В Украине многие стремятся накопить определенные средства для формирования "подушки безопасности" для уверенности в завтрашнем дне, и капитала, который в будущем позволит не испытывать финансовых трудностей, при этом возможности у каждого разные, как и ежемесячные расходы. Эксперт дала советы, как можно планировать траты и экономить на перспективу, не влезать в долги, и в какой валюте хранить сбережения.

Об этом тренер по финансовому успеху, финансовый советник в одной из украинских компаний Александра Грудзевич рассказала в эфире " Украинского радио ".

О планировании бюджета

По ее словам, в финансовом планировании главное - иметь представление о своих доходах и расходах за месяц или неделю. Взяв календарь, можно определить, когда мы желали бы уйти в отпуск, приобрести технику или обновить гардероб, подвинуть под сезонные скидки, чтобы меньше тратить, и так далее.

"Вместе с тем, уровень сбережений зависит от бюджета семьи: кто-то может позволить себе откладывать на несколько целей, кто-то - только на одну. Однако не стоит сильно распыляться, есть смысл ставить себе на определенный период не более 3 больших целей", - отметила специалист.

Желательно, чтобы эти цели были растянуты в течение года и не накладывались друг на друга, добавила она.

Целесообразность кредитов

Что касается кредитных займов, эксперт обратила внимание и на их плюсы, и на минусы. Определяющим тут является понимание, что средства на возврат гарантированно будут.

"Если говорить об ипотеке или авто, то часто людям не хватает только 30-40% от полной стоимости покупки и тогда также кредит будет уместным. Против таких ссуд - то, что средства отдавать тяжело. И часто люди начинают брать кредит на кредит и это уже называется залезть в долговую яму", - рассказала она.

Важно заранее рассчитывать свои силы, и если, к примеру, кредит 40 тысяч гривен, а доход семьи составляет 20 тысяч, то быстрее, чем за 7-8 месяцев эта сумма не будет погашена, учитывая "капающие" проценты, добавила Грудзевич.

Сколько лучше откладывать

По общему правилу финансовой грамотности советуют экономить не менее 10%, говорит эксперт.

"Но здесь речь идет только о средствах для себя сейчас или на пенсию в будущем. Поэтому если вы хотите и пенсию в будущем, и себе на что-то сэкономить, то должно быть больше 10%", - указала она.

Так, только получив доход, его сразу нужно распределять по конвертам или "банкам", рекомендует финансовый тренер.

"Это феномен, который действует по закону Паркинсона, что наша психика тратит все, что для нее доступно. Если вы сразу от себя немного спрячете, то есть большой шанс, что эти средства остаются", - посоветовала специалист.

В какой валюте хранить сбережения

Что касается валюты сбережений, то, по словам Грудзевич, все зависит от того, на что вы откладываете средства.

Так, при планировании поездки, условно, на отдых в Карпаты через пару месяцев, вам потребуется гривна, и обменивать средства нет смысла - вы потеряете на комиссии и разницы курсов.

Если же говорить, например, о приобретении компьютерной техники, которую вы хотите купить за рубежом, то есть смысл вложить в долларах.

"Сбережения на что-то, на что вы будете откладывать более полугода, стоит разделить 50/50: валюта и гривна. Если планируете купить авто, то откладывать следует в валюте, потому что цены на авто привязываются к ней. Следовательно, на разные цели могут быть разные валюты", - рассказала она.

Долгосрочные вклады и создание подушки безопасности

Отличаются также и инструменты сбережений. Например, если вы откладываете на отпуск, который будет в октябре, то сейчас можно открыть депозит на 9 месяцев с правом пополнения и откладывать средства туда, говорит Грудзевич.

"Если говорить о ценных бумагах, то это инструмент для долгосрочного сбережения. В инвестициях долгие сроки - это все, что больше 10 лет, поэтому если у вас есть цель через 2 года приобрести авто, то ценные бумаги или недвижимость - не ваш инструмент. Вам подойдет либо депозит, либо ОВГЗ", - пояснила эксперт.

Также она не рекомендует откладывать на так называемый "черный день", но формировать подушку безопасности.

"Подушка безопасности - это то, что нам может обеспечить жизнь, например, на полгода. А вообще откладывать нужно до тех пор, пока вы не отложите капитал, который сможет удерживать вас до конца жизни", - сказала финансовый тренер.