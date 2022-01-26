Ці грошові звички знають всі заможні люди

Експерти розповіли про звички, які допоможуть управляти грошима та досягати більшого прибутку.

Будьте активними

Так, варто зосереджуватись та працювати тільки над тим, що ви реально можете змінити.

Зокрема, складіть план погашення боргів, налаштуйте автоматичне списання певної суми з кожної зарплати, щоб створити "подушку безпеки" або перерозподіліть ваші інвестиції для зниження ризику.

Почніть з кінця

Як відомо, важко створити чіткий план дій, якщо ви не знаєте, куди йдете. Візуалізація успіху і нагороди дуже допомагає, коли ваша мотивація падає. Потрібно уявити свою кінцеву мету і рухатися у зворотному напрямку, щоб намітити кроки по її досягненню.

Важливе робіть першим

Щоб зібрати гроші, спочатку відкладіть необхідну суму, потім зробіть автоматичні перекази на ваші рахунки.Так ви навчитеся жити на менші гроші та давати своїм фінансам час вирости. І в майбутньому у вас їх буде більше.

Намагайтеся спочатку зрозуміти, а потім бути зрозумілим

Головне джерело стресу у відносинах - це гроші. Зазвичай, коли люди обговорюють фінансові питання, кожен думає над тим, що він збирається сказати, поки інша людина викладає свою точку зору.

Коли прийде ваша черга говорити, зосередьтеся на ваших переживаннях. Припиніть думати про себе і приділіть всю увагу співрозмовнику.

Синергія

Експерти кажуть, що тільки генії здатні досягати успіху поодинці. Однак, більшості людей потрібен хтось, хто буде надихати, підбадьорювати та підтримувати їх.

Тому ви можете попросити друга, щоб він став вашим помічником. Ви можете створити в соціальних мережах взаємну групу підтримки.

Заохочуйте себе

Почніть дбати про себе самого. Регулярно перевіряйте, наскільки ваші вчинки наближають вас до мети.

Заохочуйте себе за досягнутий прогрес. Відкладайте частину грошей щотижня, щоб витратити їх на задоволення. Зокрема, стимулюйте себе виконувати намічене (наприклад, пообіцяйте собі подивитися улюблене шоу після того, як ви закінчите креслення до проєкту).