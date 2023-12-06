День ЗСУ 2023: найкращі привітання у віршах, прозі та картинках

Привітання у віршах

Україна - могутня країна,

Та потрібна і їй охорона,

Щоби мова цвіла солов'їна,

Щоби горя не знали до скону.

Мужні, сильні, ми дякуєм вам

За безхмарнеє небо над нами.

Ми бажаєм, щоб сизим рокам

Прибігати до вас лиш з зорями.

Хай сміються ясні небеса,

Хай все буде, як ви би хотіли.

Довге буде життя, як коса,

Що раніше дівчата носили.

Привітання з Днем ЗСУ в картинках (фото: daytoday.ua)

Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не позарився враг.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний вкраїнський воїне,

Hащадку славних віків.





Привітання з Днем ЗСУ в картинках (фото: daytoday.ua)

Борониш ти рідну країну!

І кожну матусю, і кожну дитину,

Ти всіх від біди захищаєш завзято,

Тобою я дуже пишаюся!

Я втрат тобі зичу не знати і втоми,

Живим і здоровим вертайся додому,

Щоб жити без зла, без війни, без руїни…

Вітаю із Днем Збройних Сил України!

Привітання в прозі

Вітаю з Днем Збройних сил України та побажати від душі хочу браво і впевнено стояти на сторожі безпеки і спокою держави, захищати свій народ від гніву і втручання ворогів, ніколи не переставати виховувати в собі силу волі і мужності, проявляти в будь-якій справі відвагу і свій героїзм.

Привітання з Днем ЗСУ в картинках (фото: daytoday.ua)

У свято Збройних сил України бажаю міцних сил і незламної віри, бравих ідей і добрих надій, впевнених планів і обов'язкової удачі, незгасного оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань.

Привітання з Днем ЗСУ в картинках (фото: daytoday.ua)

Мужність, честь, сила і відвага - тільки кращі з кращих склали присягу в рядах Збройних сил України. Ви готові стати на захист своєї Батьківщини, не втрачаючи жодної хвилини. У святковий день ми бажаємо вам спокійного мирного неба над головою, щасливого особистого життя і заслуженого підвищення по службі.