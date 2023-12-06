День ЗСУ 2023: найкращі привітання у віршах, прозі та картинках

6 грудня в Україні відзначають важливе професійне свято - День Збройних Сил України. Воно також збігається з великим церковним святом - днем Святого Миколая.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало найкращі привітання у віршах, прозі та картинках до Дня ЗСУ.
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Day Today.
Україна - могутня країна,
Та потрібна і їй охорона,
Щоби мова цвіла солов'їна,
Щоби горя не знали до скону.
Мужні, сильні, ми дякуєм вам
За безхмарнеє небо над нами.
Ми бажаєм, щоб сизим рокам
Прибігати до вас лиш з зорями.
Хай сміються ясні небеса,
Хай все буде, як ви би хотіли.
Довге буде життя, як коса,
Що раніше дівчата носили.
Привітання з Днем ЗСУ в картинках (фото: daytoday.ua)
Воїне, лицарю славний,
Ти зброю тримаєш в руках,
Щоб на нашу країну-державу
Злий не позарився враг.
Будь мужній і будь достойний
Ти слави своїх батьків,
Відважний вкраїнський воїне,
Hащадку славних віків.
Привітання з Днем ЗСУ в картинках (фото: daytoday.ua)
Борониш ти рідну країну!
І кожну матусю, і кожну дитину,
Ти всіх від біди захищаєш завзято,
Тобою я дуже пишаюся!
Я втрат тобі зичу не знати і втоми,
Живим і здоровим вертайся додому,
Щоб жити без зла, без війни, без руїни…
Вітаю із Днем Збройних Сил України!
Вітаю з Днем Збройних сил України та побажати від душі хочу браво і впевнено стояти на сторожі безпеки і спокою держави, захищати свій народ від гніву і втручання ворогів, ніколи не переставати виховувати в собі силу волі і мужності, проявляти в будь-якій справі відвагу і свій героїзм.
Привітання з Днем ЗСУ в картинках (фото: daytoday.ua)
У свято Збройних сил України бажаю міцних сил і незламної віри, бравих ідей і добрих надій, впевнених планів і обов'язкової удачі, незгасного оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань.
Привітання з Днем ЗСУ в картинках (фото: daytoday.ua)
Мужність, честь, сила і відвага - тільки кращі з кращих склали присягу в рядах Збройних сил України. Ви готові стати на захист своєї Батьківщини, не втрачаючи жодної хвилини. У святковий день ми бажаємо вам спокійного мирного неба над головою, щасливого особистого життя і заслуженого підвищення по службі.
Раніше ми розповідали, що означають символи на шевронах ЗСУ.
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