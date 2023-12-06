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День ВСУ 2023: лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках

6 декабря - День Вооруженных Сил Украины (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

6 декабря в Украине отмечают важный профессиональный праздник - День Вооруженных Сил Украины. Он также совпадает с большим церковным праздником - днем Святого Николая.

РБК-Украина (проект Styler) собрало лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках ко Дню ВСУ.

Во время подготовки материала использовались источники: Day Today.

Приветствие в стихах

Україна - могутня країна,

Та потрібна і їй охорона,

Щоби мова цвіла солов'їна,

Щоби горя не знали до скону.

Мужні, сильні, ми дякуєм вам

За безхмарнеє небо над нами.

Ми бажаєм, щоб сизим рокам

Прибігати до вас лиш з зорями.

Хай сміються ясні небеса,

Хай все буде, як ви би хотіли.

Довге буде життя, як коса,

Що раніше дівчата носили.

Поздравления с Днем ВСУ в картинках (фото: daytoday.ua)

Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не позарився враг.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний вкраїнський воїне,

Hащадку славних віків.


Поздравления с Днем ВСУ в картинках (фото: daytoday.ua)

Борониш ти рідну країну!

І кожну матусю, і кожну дитину,

Ти всіх від біди захищаєш завзято,

Тобою я дуже пишаюся!

Я втрат тобі зичу не знати і втоми,

Живим і здоровим вертайся додому,

Щоб жити без зла, без війни, без руїни…

Вітаю із Днем Збройних Сил України!

Приветствие в прозе

Поздравляю с Днем Вооруженных сил Украины и пожелать от души хочу браво и уверенно стоять на страже безопасности и покоя государства, защищать свой народ от гнева и вмешательства врагов, никогда не переставать воспитывать в себе силу воли и мужества, проявлять в любом деле отвагу и свой героизм.

Поздравления с Днем ВСУ в картинках (фото: daytoday.ua)

В праздник Вооруженных сил Украины желаю крепких сил и несгибаемой веры, бравых идей и добрых надежд, уверенных планов и обязательной удачи, неугасимого оптимизма и отличного выполнения всех поставленных задач.

Поздравления с Днем ВСУ в картинках (фото: daytoday.ua)

Мужество, честь, сила и отвага - только лучшие из лучших приняли присягу в рядах Вооруженных сил Украины. Вы готовы встать на защиту своей Родины, не теряя ни минуты. В праздничный день мы желаем вам спокойного мирного неба над головой, счастливой личной жизни и заслуженного повышения по службе.

Ранее мы рассказывали, что означают символы на шевронах ВСУ.

Читайте также, какую работу в ВСУ предлагают для женщин и какие там зарплаты.

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