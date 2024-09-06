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День змін та "малого щастя" Венери. Астролог дала прогноз на 6 вересня і сказала, який колір здійснить мрії

Що заборонено робити 6 вересня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Цієї п'ятниці, 6 вересня, можуть почати зміни та трансформації. Окрім цього, день буде несприятливим для нових справ.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова дала повний прогноз на цей день і назвала головні кольори, які допоможуть здійснити мрії.

 

  • будьте зібраними та концентруйте увагу на важливому.

Гороскоп на 6 вересня (ілюстрація: freepik.com)

природною

Нагадаємо, раніше стало відомо, які знаки Зодіаку змінять життя після особливої зустрічі.

Окрім цього, вже з'явився Таро-гороскоп на 6 вересня.

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