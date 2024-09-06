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День перемен и "малого счастья" Венеры. Астролог дала прогноз на 6 сентября и сказала, какой цвет осуществит мечты

Что запрещено делать 6 сентября (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В эту пятницу, 6 сентября, могут начать изменения и трансформации. Кроме того, день будет неблагоприятным для новых дел.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева дала полный прогноз на этот день и назвала главные цвета, которые помогут осуществить мечты.

 

  • будьте собраны и концентрируйте внимание на важном.

Гороскоп на 6 сентября (иллюстрация: freepik.com)

природной

Напомним, ранее стало известно, какие знаки Зодиака изменят жизнь после особой встречи.

Кроме этого, уже появился Таро-гороскоп на 6 сентября.

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