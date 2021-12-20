День зимнего солнцестояния: что нельзя делать, дабы не навлечь беду

День зимнего солнцестояния состоится в этом году 21 декабря в 17:58 по киевскому времени. Ночь с 20 на 21 число - самая длинная в году, и это время считается особенным, когда можно привлечь позитивную энергию в свою жизнь.
Что нельзя делать в это время, а что можно и нужно - читайте ниже в нашем материале Styler.
В этот день следует избавляться от прошлого, которое тянет вас вниз, очищать мысли и сознание, загадывать желание и проводить ритуалы на привлечение удачи в вашу жизнь.
Эксперты рекомендуют начать с уборки в доме, а закончить - "уборкой" в голове.
Этот день отлично подходит для любых новых начинаний - в карьере, учебе, отношениях.
Загадайте желание в день зимнего солнцестояния. Считается, что ваше искреннее желание обязательно исполниться. Главное - загадывать что-то хорошее. Можно составить карту желаний.
Нарядите елку. Выберите любимые украшения, которые будут радовать и вдохновлять вас.
Погадайте. Особенно эффективны гадания на любовь в день зимнего солнцестояния.
Воздержитесь от шумных гуляний, алкоголя, вредной и жирной пищи.
Не оставайтесь в одиночестве - проведите этот день в кругу близких, друзей.
Не жадничайте: щедрых наступающий год одарит вдвойне, а вот скупых ждет мрачное будущее. Также постарайтесь отдать долги, чтобы в следующем году не было финансовых проблем.
Нельзя встречать день солнцестояния в грязном жилище, иначе неприятности будут преследовать до следующего декабря.
Ранее мы писали, что нельзя вешать на новогоднюю елку, чтобы не разгневать Черного Тигра.