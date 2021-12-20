День зимнего солнцестояния: что нельзя делать, дабы не навлечь беду

Сделайте это в день зимнего солнцестояния

В этот день следует избавляться от прошлого, которое тянет вас вниз, очищать мысли и сознание, загадывать желание и проводить ритуалы на привлечение удачи в вашу жизнь.

Эксперты рекомендуют начать с уборки в доме, а закончить - "уборкой" в голове.

Этот день отлично подходит для любых новых начинаний - в карьере, учебе, отношениях.

Загадайте желание в день зимнего солнцестояния. Считается, что ваше искреннее желание обязательно исполниться. Главное - загадывать что-то хорошее. Можно составить карту желаний.

Нарядите елку. Выберите любимые украшения, которые будут радовать и вдохновлять вас.

Погадайте. Особенно эффективны гадания на любовь в день зимнего солнцестояния.

Что нельзя делать в это время

Воздержитесь от шумных гуляний, алкоголя, вредной и жирной пищи.

Не оставайтесь в одиночестве - проведите этот день в кругу близких, друзей.

Не жадничайте: щедрых наступающий год одарит вдвойне, а вот скупых ждет мрачное будущее. Также постарайтесь отдать долги, чтобы в следующем году не было финансовых проблем.

Нельзя встречать день солнцестояния в грязном жилище, иначе неприятности будут преследовать до следующего декабря.