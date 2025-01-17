День жорсткої правди. Астролог дала прогноз на п'ятницю, 17 січня

Астропрогноз на день може допомогти вам вдало спланувати всі справи й уникнути помилок. До того ж ви отримуєте шанс залучити щастя.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова назвала головні правила цього дня та озвучила повний прогноз на п'ятницю.

Прогноз астропогоди на 17 січня

"Можливі відвідування перукарні. Не піддавайтесь ілюзіям, егоїзму, смутку та негативним думкам. Не можна бути пасивними, відпочивати в очікуванні щасливого випадку. Не бажано вживати м’ясну їжу, алкоголь та палити. Утримайтесь від сексуальних розваг", - радить Соловйова.

"Пасивний день, є небезпека підпасти під чужий вплив та почати комусь наслідувати. Зберігайте тверезість розуму, об’єктивно оцінюйте себе та всіх людей. Навколишня дійсність віддзеркалить вашу сутність. Все, що буде сказане про вас, правда. Подумайте, як позбавитися від вказаних недоліків", - радить вона.

Якщо почуєте щось приємне про себе - це також правда. Цього дня підбивайте підсумки, завершуйте поточні справи, повертайте борги.

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, подорожей, коштовних придбань, оформлення угод", - розповіла експерт та нагадала, що Марс досі ретроградний.

Гороскоп на 17 січня (ілюстративне фото: freepik.com)

Астролайфхаки на п'ятницю

17 січня - день Венери, планети гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства. Астрологи називають її "малим щастям".

Через загальний фон доби краще не ініціювати нові активності, які пов'язано зі "сферою відповідальності" Венери.

Йдеться про великі фінансові платежі, оформлення шлюбу, нові знайомства, реєстрацію бізнесу, коштовні придбання, кредити, оновлення власного іміджу та дизайну квартири, нові косметологічні, пластичні та хірургічні процедури, зловживання незнайомою їжею.

"Збалансувати венеріанську тему можна завдяки рожевому кольору та шовку в одязі або прикрасах. Оточіть себе живими квітами. Утримайтесь від романтики, натомість знайдіть час для будь-якої творчості", - радить Соловйова.