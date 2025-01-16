Які знаки Зодіаку можуть розбити вам серце? Вони часто обирають себе

Є певні астрологічні символи, характер яких не найпростіший, і це часто відображається на їхніх особистих стосунках.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, які можуть розбити серце іншим, і РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Times of India пише про це детальніше.

Скорпіон

Він може мати тривалий емоційний вплив завдяки своїй сильній пристрасті та непередбачуваному характеру. Представник цього знаку часто у стосунках влаштовує "американські гірки", а тому його партнерові доводиться несолодко.

Близнюки

Подвійна особистість цього знаку може призводити до заплутаних ситуацій. І такий сценарій змушує іншу людину у цих стосунках сумніватися у відданості Близнюків та їхніх намірах.

Лев

Він може розбивати серця своєю потребою в захопленні та увазі. І через це інші можуть відчувати себе неоціненими та навіть зневаженими.

Стрілець

Представники цього знаку мають вільний характер, і це робить їх дещо невловимими та віддаленими. Часто вони стають тими, хто не хоче затримуватися в одних стосунках надовго.

Козоріг

Часто він зосереджений на власних амбіціях, і на тлі цього нехтує емоційними зв'язками з іншими. Представник цього знаку змушує своїх партнерів у певні моменти відчувати себе покинутими.