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Які знаки Зодіаку можуть розбити вам серце? Вони часто обирають себе

Четвер 16 січня 2025 12:05
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Які знаки Зодіаку можуть розбити вам серце? Вони часто обирають себе Які знаки зодіаку мають складні стосунки (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Любов Блажко

Є певні астрологічні символи, характер яких не найпростіший, і це часто відображається на їхніх особистих стосунках.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, які можуть розбити серце іншим, і РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Times of India пише про це детальніше.

Скорпіон

Він може мати тривалий емоційний вплив завдяки своїй сильній пристрасті та непередбачуваному характеру. Представник цього знаку часто у стосунках влаштовує "американські гірки", а тому його партнерові доводиться несолодко.

Близнюки

Подвійна особистість цього знаку може призводити до заплутаних ситуацій. І такий сценарій змушує іншу людину у цих стосунках сумніватися у відданості Близнюків та їхніх намірах.

Лев

Він може розбивати серця своєю потребою в захопленні та увазі. І через це інші можуть відчувати себе неоціненими та навіть зневаженими.

Стрілець

Представники цього знаку мають вільний характер, і це робить їх дещо невловимими та віддаленими. Часто вони стають тими, хто не хоче затримуватися в одних стосунках надовго.

Козоріг

Часто він зосереджений на власних амбіціях, і на тлі цього нехтує емоційними зв'язками з іншими. Представник цього знаку змушує своїх партнерів у певні моменти відчувати себе покинутими.

Дізнайтесь, які знаки Зодіаку вважають найбільш харизматичними.

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