День жесткой правды. Астролог дала прогноз на пятницу, 17 января

Астропрогноз на день может помочь вам удачно спланировать все дела и избежать ошибок. К тому же вы получаете шанс привлечь счастье.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева назвала главные правила этого дня и озвучила полный прогноз на пятницу.

Прогноз астропогоды на 17 января

"Возможны посещения парикмахерской. Не поддавайтесь иллюзиям, эгоизму, грусти и негативным мыслям. Нельзя быть пассивными, отдыхать в ожидании счастливого случая. Не желательно употреблять мясную пищу, алкоголь и курить. Воздержитесь от сексуальных развлечений", - советует Соловьева.

"Пассивный день, существует опасность подпасть под чужое влияние и начать кому-то подражать. Сохраняйте трезвость ума, объективно оценивайте себя и всех людей. Окружающая действительность отразит вашу сущность. Все, что будет сказано о вас, правда. Подумайте, как избавиться от указанных недостатков", - советует она.

Если услышите что-то приятное о себе - это тоже правда. В этот день подводите итоги, завершайте текущие дела, возвращайте долги.

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, путешествий, ценных приобретений, оформления сделок", - рассказала эксперт и напомнила, что Марс до сих пор ретроградный.

Гороскоп на 17 января (иллюстративное фото: freepik.com)

Астролайфхаки на пятницу

17 января - день Венеры, планеты гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства. Астрологи называют ее "малым счастьем".

Из-за общего фона суток лучше не инициировать новые активности, которые связаны со "сферой ответственности" Венеры.

Речь идет о крупных финансовых платежах, оформлении брака, новых знакомствах, регистрации бизнеса, ценных приобретениях, кредитах, обновлении собственного имиджа и дизайна квартиры, новых косметологических, пластических и хирургических процедурах, злоупотреблении незнакомой пищей.

"Сбалансировать венерианскую тему можно благодаря розовому цвету и шелку в одежде или украшениях. Окружите себя живыми цветами. Воздержитесь от романтики, зато найдите время для любого творчества", - советует Соловьева.