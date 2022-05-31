День защиты детей: лучшие мультфильмы на украинском языке для самых маленьких

Лучшие мультфильмы для детей на украинском языке

"Лесная песня" - это настоящий шедевр, созданный по мотивам культового произведения Леси Украинки.

Этот мультфильм заставит вас с головой погрузиться в феерию любви, украинской подлинности, давних мифов, мистики и сверхъестественной красоты.

"Клара и волшебный дракон"

Украинский анимационный фильм, вышедший в международный прокат. Трогательная история о девочке Кларе, пытающейся вместе со своими друзьями спасти волшебного Дракона со сверхъестественными способностями, оставит после себя положительные эмоции. Обязательно посмотрите и останетесь довольными.

"Никита-кожемяка"

Маленький Никита, сын известного богатыря Кожемяки, решил, что тоже может одолеть дракона, как это когда-то сделал его отец. Несмотря на запреты отца, Никита находит способ впутаться в приключение, и теперь только от его храбрости зависит, осилит ли он ожившего дракона и вернется ли из волшебного мира домой.

Что смотреть детям на YouTube

На YouTube есть масса каналов, которые могут понравиться маленьким украинцам.

С любовью к детям – Детские песни

Основной контент этого YouTube-канала — это веселые детские песни, которые так нравятся малышам.

Также на канале дети могут посмотреть интересные алфавиты и мультики на украинском языке, а также размяться. Ссылка на канал.

ПЛЮСПЛЮС – это телеканал, отдельные видео которого выходят также на YouTube-канале. Здесь вы найдете познавательные и развлекательные мультики, видео об экологии и как правильно разговаривать на украинском языке, а еще поготовите вместе с детьми вкусные блюда.

Мультики UA.

На канале вы найдете познавательные мультфильмы для малышей на украинском языке. Благодаря видео малыши могут изучать алфавит, цвета, цифры и геометрические фигуры.

Многие мультики посвящены технике и транспорту, в частности автомобилям и паровозам. Мальчишкам точно понравится!

Канал "ПРИРОДА ТВ" появился в январе 2018 года, однако широкую огласку аккаунт получил после сообщения в Twitter в этом году.

Большинство главных героев видео – это домашние животные (кошка Пушинка, попугай Кеша, Белая курица и другие).