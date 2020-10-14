День защитника Украины: лучшие поздравления в стихах, прозе и открытках

Сегодня, 14 октября, отмечается День защитника Украины. Начиная с 2015 года, этот день стал официальным выходным. Также в этот день украинцы отмечают Покров Пресвятой Богородицы и День казачества.

Поздравить своих родных и близких вы можете с помощью красивых поздравлений в стихах, прозе и открытках.

Поздравления в стихах

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Всем украинским военным,

Всем красивым, здоровенным,

В день ваш много поздравлений,

И лавины повышений!

Чтобы звездочки упали,

На погонах засияли,

Чтобы должность с повышеньем,

А от женщин – восхищенье!

Пусть вас любят и лелеют,

И ругать вас не посмеют,

Пусть вам платят хорошо,

Лишь бы было бы за что!

***

Мужества желать вам — это глупо,

Есть и так оно у вас с лихвой.

Знаем мы, что в каждую минуту

Можем спрятаться за вашею спиной.

Пожелаем вам во всем удачи,

Покровителя надежного с небес.

Чтоб не ружья, а мешки с удачей

Впредь пришлось носить наперевес.

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Желаю любви, оптимизма,

Любви, красоты, магнетизма,

Здоровья, удачи, богатства,

Со мной никогда не расстаться!

Будь смелым, подвижным, активным,

Будь сильным, здоровым, спортивным,

Ты самый крутой из парней у меня!

Поздравляю с 14-м октября!

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Пусть вам пьется и поется,

В мире и любви живется!

Чтоб квартиры вам давали,

И платить не забывали!

Чтобы не было войны,

И в достатке жили вы!

Поздравления в прозе

Дорогие мужчины, поздравляю вас с Днем защитника! Желаю вам никогда не видеть войны и горя. Пускай ваш жизненный путь будет спокойный, уверенный и процветающий, а рядом всегда идут родные и близкие люди.

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Поздравляю тебя с 14 октября - Днем защитника Украины. Желаю тебе силы и твердости духа, энергии и оптимизма, благополучия и спокойствия. Пускай жизнь будет наполнена приятными и позитивными эмоциями, и чтобы в ней никогда не находилось время горю и войне.

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В День Вооруженных Сил Украины желаю верно и гордо стоять на страже покоя и блага страны, смело и легко отражать все натиски со стороны противника, устранять любые проблемы и препятствия на горизонте, сохранять спокойствие и оптимизм души, хранить счастье и доброту в сердце.

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Покой наших домов, спокойствие близких - в ваших надежных, сильных руках. Примите же поздравления с лучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!

Поздравления в открытках

Открытки из соцсетей

Напомним, эта сильная молитва на Покров Пресвятой Богородицы исполнит самые заветные желания.

Мы также писали о том, как будут работать банки и почта 14 октября.