День защитника Украины: лучшие поздравления в стихах, прозе и открытках

Поздравления с Днем защитника Украины
Сегодня, 14 октября, отмечается День защитника Украины. Начиная с 2015 года, этот день стал официальным выходным. Также в этот день украинцы отмечают Покров Пресвятой Богородицы и День казачества.
Поздравить своих родных и близких вы можете с помощью красивых поздравлений в стихах, прозе и открытках.
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Всем украинским военным,
Всем красивым, здоровенным,
В день ваш много поздравлений,
И лавины повышений!
Чтобы звездочки упали,
На погонах засияли,
Чтобы должность с повышеньем,
А от женщин – восхищенье!
Пусть вас любят и лелеют,
И ругать вас не посмеют,
Пусть вам платят хорошо,
Лишь бы было бы за что!
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Мужества желать вам — это глупо,
Есть и так оно у вас с лихвой.
Знаем мы, что в каждую минуту
Можем спрятаться за вашею спиной.
Пожелаем вам во всем удачи,
Покровителя надежного с небес.
Чтоб не ружья, а мешки с удачей
Впредь пришлось носить наперевес.
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Желаю любви, оптимизма,
Любви, красоты, магнетизма,
Здоровья, удачи, богатства,
Со мной никогда не расстаться!
Будь смелым, подвижным, активным,
Будь сильным, здоровым, спортивным,
Ты самый крутой из парней у меня!
Поздравляю с 14-м октября!
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Пусть вам пьется и поется,
В мире и любви живется!
Чтоб квартиры вам давали,
И платить не забывали!
Чтобы не было войны,
И в достатке жили вы!
Дорогие мужчины, поздравляю вас с Днем защитника! Желаю вам никогда не видеть войны и горя. Пускай ваш жизненный путь будет спокойный, уверенный и процветающий, а рядом всегда идут родные и близкие люди.
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Поздравляю тебя с 14 октября - Днем защитника Украины. Желаю тебе силы и твердости духа, энергии и оптимизма, благополучия и спокойствия. Пускай жизнь будет наполнена приятными и позитивными эмоциями, и чтобы в ней никогда не находилось время горю и войне.
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В День Вооруженных Сил Украины желаю верно и гордо стоять на страже покоя и блага страны, смело и легко отражать все натиски со стороны противника, устранять любые проблемы и препятствия на горизонте, сохранять спокойствие и оптимизм души, хранить счастье и доброту в сердце.
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Покой наших домов, спокойствие близких - в ваших надежных, сильных руках. Примите же поздравления с лучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!
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Напомним, эта сильная молитва на Покров Пресвятой Богородицы исполнит самые заветные желания.
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