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День закоханих розіб'є серце цим знакам Зодіаку

Кому не пощастить на День Валентина (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

14 лютого, в День усіх закоханих, представники чотирьох знаків Зодіаку можуть отримати неприємний сюрприз. На них чекатимуть скандали, розбите серце та навіть вечір на самоті.

Кому не пощастить на День закоханих, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Knowinsiders.

Близнюки

Стосунки з коханою людиною можуть бути дуже напруженими. Не дозволяйте емоціям зіпсувати ваш роман. 14 лютого усе може загостритися через відчуття несправедливості, але декілька разів подумайте, чи готові ви від усього відмовитися. Ситуацію легко виправити, не розбивайте собі та своїй другій половинці серце.

Лев

14 лютого вам варто зняти рожеві окуляри та реалістично оцінити стосунки з коханою людиною. Можливо, ви занадто довіряєте та дозволяєте собі брехати. Часом варто усвідомити гірку правду та нарешті зробити правильний вибір. 

Овен

Цей День закоханих може вас засмутити. Люди навколо не завжди думають про вас та ваші почуття. Саме тому бережіть тих, хто поважає та не ображає саме вас. Знайдіть та цінуйте таку людину, вона вже поруч.

Скорпіон

14 лютого вас можуть з головою накрити ревнощі. Не треба тримати образи, поговоріть з коханою людиною та чесно в усьому зізнайтеся. Якщо ж ви спробуєте ігнорувати проблему, усе закінчиться скандалами.

Нагадаємо, раніше вже стало відомо, що день закоханих подарує неймовірне диво цим знакам Зодіаку.

Окрім цього, нещодавно ми розповідали, що мрії трьох знаків Зодіаку вже скоро стануть реальністю.

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