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День влюбленных разобьет сердце этим знакам Зодиака

Кому не повезет в День Валентина (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

14 февраля, в День всех влюбленных, представители четырех знаков Зодиака могут получить неприятный сюрприз. Их будут ждать скандалы, разбитое сердце и даже вечер в одиночестве.

Кому не повезет в День влюбленных, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Knowinsiders.

Близнецы

Отношения с любимым человеком могут быть очень напряженными. Не позволяйте эмоциям испортить ваш роман. 14 февраля все может обостриться из-за несправедливости, но несколько раз подумайте, готовы ли вы от всего отказаться. Ситуацию легко поправить, не разбивайте себе и своей второй половинке сердце.

Лев

14 февраля вам следует снять розовые очки и реалистично оценить отношения с любимым человеком. Возможно, вы слишком доверяете и позволяете себе лгать. Иногда следует осознать горькую правду и наконец-то сделать правильный выбор.

Овен

Этот День влюбленных может вас огорчить. Люди вокруг не всегда думают о вас и ваших чувствах. Поэтому берегите тех, кто уважает и не обижает именно вас. Найдите и цените такого человека, он уже рядом.

Скорпион

14 февраля вас может с головой накрыть ревность. Не нужно держать обиды, поговорите с любимым человеком и честно признайтесь во всем. Если вы попытаетесь игнорировать проблему, все закончится скандалами.

Напомним, ранее уже стало известно, что день влюбленных подарит невероятное чудо этим знакам Зодиака.

Кроме того, недавно мы рассказывали, что мечты трех знаков Зодиака уже скоро станут реальностью.

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