День закоханих у книжки: 5 новинок на подарунок

Книги - це найкращий подарунок, бо вони дарують емоції, враження і можливість прожити сотні життів. У День закоханих можна не лише говорити про романтику, а й зануритися у світ, де кохання переплітається з пригодами, сімейними таємницями, боротьбою за свободу і навіть стародавніми міфами.

РБК-Україна (проект Styler) разом із Yakaboo ми підготували п’ять яскравих новинок, які стануть чудовим подарунком для вас або ваших близьких. Обирайте історію до душі - і нехай це буде книжкове побачення, яке запам’ятається надовго!

"Тінь богів" (Джон Ґвінн)

Для тих, хто обожнює епічне фентезі, скандинавські міфи та безкомпромісний екшн.

Світ Віґрід - це місце, де давні боги впали, залишивши після себе хаос і кровопролиття. Серед війни та магії троє героїв - відважна воїтелька, раб, що шукає свободи, і мисливиця, що втратила все - намагаються знайти своє місце в реальності, де минуле живе в кожному мечі. Фентезі, яке вибухає динамікою, напругою та епічними битвами - ідеальний вибір для шанувальників Брендона Сандерсона та Джорджа Мартіна. Гвінн створює глибокий і жорстокий світ, де кожен крок може стати останнім. Тінь богів - перша книга трилогії, на яку з нетерпінням чекають українські шанувальники саги. Обкладинка книги

"Вдома" (Грем Нортон)

Для тих, хто любить сімейні драми, сповнені таємниць і непростих рішень.

У маленькому ірландському містечку вчителька Керол Кротті намагається розібратися у своєму житті після втрати чоловіка. Її нові стосунки з Декланом змушують сусідів перешіптуватися - особливо через зникнення його колишньої дружини. Коли Деклан починає втрачати пам’ять через хворобу Альцгеймера, минуле повертається, відкриваючи таємниці, які ховалися роками. Автор Грем Нортон, ірландський телеведучий та актор, майстерно розкриває складність людських стосунків, силу пам’яті та те, як випадкові рішення змінюють долі. Обкладинка книги

"Мої жінки" (Юлія Ілюха)

Для тих, хто шукає проникливі історії про життя жінок і силу їхнього вибору.

Ця збірка очолила короткий список Книги року ВВС. Збірка короткої прози "Мої жінки" - це голоси жінок. Голоси, які часто не чують або не хочуть чути. Це короткі, емоційно напружені, брутальні й інколи нестерпно важкі історії про такий різний і однаково гострий досвід життя в часі війни. Книжка ілюстрована роботами, які художниці створили після повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року. Унікальність видання - двомовний формат, що дозволяє читати його українською та англійською. Це книга про те, як бути собою у світі, що постійно хоче нав’язати свої правила. Обкладинка книги

"Блакитний замок" (Люсі Мод Монтгомері)

Для романтиків, які вірять, що ніколи не пізно почати жити.

"Блакитний Замок" - повість, у якій майстерність Люсі Мод Монтгомері сягнула вершини. Начебто простий, але зворушливий сюжет, витончені мовні ігри та вміла стилістика сподобаються найвибагливішим поціновувачам. Двадцятидев’ятилітня Валансі, веде нудне й безрадісне життя у похмурому негарному домі з суворими утисками родичів. Єдиною її втіхою є вимріяний Блакитний Замок, куди вона ховається при кожній нагоді. Та от трапляється подія, яка геть усе змінює, спонукаючи Валансі шукати свій Замок, - не вимріяний, а реальний.. Обкладинка книги

"Найдорожче в житті" (Ребекка Яррос)

Для тих, хто хоче відчути силу кохання, що перемагає біль і втрати.

Шість років тому Кемден Деніелс повернувся з війни. А його молодший брат - ні. Ніхто в маленькому містечку в Колорадо не пробачив Кемденові цього - особливо батько. Тож чоловік поїхав, присягнувшись ніколи сюди не повертатися. Однак одного дня йому доводиться повернутися і знову зустріти Віллоу - жінку, яку він ніколи не зможе назвати своєю. Бо таємниці маленького містечка краще якнайглибше поховати. Якби ж Кемден тільки міг залишатися незворушним, коли вона шепоче, що завжди кохала й кохатиме його... Обкладинка книги

Кохання буває різним - і книги теж!